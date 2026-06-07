Video: Ambulantes invaden la calle 5 de Mayo en Puebla capital 

María Tenahua
Este domingo, la calle 5 de Mayo fue invadida por ambulantes, pese a ser el corazón de la ciudad.
A pesar de que las autoridades municipales han asegurado que en dicha calle peatonal no está permitido el comercio informal, este fin de semana parecía un tianguis, donde los ciudadanos no podían caminar sobre esta zona.
Los informales venden desde ropa hasta alimentos, lo que hace peligroso que la gente circule por esta zona, donde los comerciantes colocan su tanque de gas para preparar los alimentos.
Asimismo, venden playeras del mundial, representan una competencia desleal para el comercio establecido.
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