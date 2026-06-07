Hallan calcinados dos cuerpos en construcción de Pachuca, Hidalgo

Excélsior

Parcialmente calcinados, fueron localizados los cuerpos sin vida de dos personas en una construcción en obra negra de la colonia Jacarandas del municipio de Pachuca, Hidalgo, a donde se desplazó un fuerte operativo policial y de autoridades judiciales.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos de la zona alertaron a los servicios de emergencia tras observar humo proveniente del inmueble.

Al acudir al lugar para verificar la situación, elementos policiales localizaron dos cuerpos con huellas de calcinación dentro de la edificación.

Tras el hallazgo, la zona fue acordonada para preservar la escena, mientras peritos especializados y agentes de investigación llevaron a cabo las diligencias correspondientes, incluyendo el levantamiento de indicios y el procesamiento del sitio.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se realizarán los estudios periciales que permitan establecer la identidad de las víctimas y las causas precisas de su fallecimiento.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la identidad de las personas localizadas ni han confirmado si el incendio ocurrió antes o después de su muerte.

Tampoco se ha determinado si existen indicios de la comisión de algún delito.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo inició la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias en que ocurrieron.

Mientras tanto, las autoridades mantienen bajo reserva los detalles del caso en tanto avanzan las indagatorias.