Reparan hundimiento en San Pedro Cholula

Desde Puebla

*7 de junio de 2026. San Pedro Cholula, Pue. –* Luego de los hechos registrados sobre la carretera Federal México-Puebla, a la altura de la junta auxiliar de San Matías Cocoyotla, donde el colapso de un colector pluvial provocó un hundimiento, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula informa lo siguiente:

Por instrucciones de la presidenta municipal, Tonantzin Fernández, de manera inmediata las áreas de Infraestructura, SOSAPACH y Vialidad arribaron al lugar para realizar una inspección, acordonar la zona y evitar que representara un riesgo para peatones y vehículos que transitaban por el área.

De manera simultánea, las dependencias involucradas iniciaron labores de retiro de pavimento y excavación para localizar el punto exacto del colapso, determinando la sustitución del tramo afectado como parte de los trabajos de reparación que forman parte de un proyecto integral de rehabilitación del sistema pluvial.

Al acudir al sitio, Tonantzin Fernández agradeció a las y los trabajadores municipales por sumar esfuerzos y laborar de manera coordinada en beneficio de las y los cholultecas.

Asimismo, destacó que su administración atiende de forma oportuna los reportes ciudadanos, brindando soluciones inmediatas a las necesidades de la población.