Recuperan en Tepeaca casi 18 mil lts de combustible robado

• En operativo coordinado por la FGR se efectuó un cateo en el que se localizaron tanques de almacenamiento, una pipa y alrededor de 17 mil 880 de combustible ilícito.

Desde Puebla

TEPEACA, Pue.- Como parte las acciones operativas llevadas a cabo en el municipio de Tepeaca y resultado del trabajo interinstitucional, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ubicó y aseguró un inmueble presuntamente relacionado con el robo de hidrocarburo.

Posteriormente, mediante una diligencia de cateo encabezada por la Fiscalía General de la República (FGR), en el lugar se localizó una pipa, tres camiones con tanques de almacenamiento y aproximadamente 17 mil 880 litros de combustible presuntamente de procedencia ilícita.

A este operativo se sumaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional (GN), Policía Estatal y Policía Municipal.

Además, con el propósito de prevenir riesgos para la población, la operación contó con el apoyo de personal de Seguridad Física de PEMEX, Protección Civil, así como del Heroico Cuerpo de Bomberos y Bomberas.

El inmueble quedó a disposición de la autoridad competente a fin de continuar con las indagatorias correspondientes.