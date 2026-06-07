Video: Roban motocicleta afuera de Plaza Dorada

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Desde Puebla
En cuestión de segundos, una motocicleta fue robada afuera de Domino’s, en la zona de Plaza Dorada en la ciudad de Puebla.
Mediante cámaras de seguridad se logra apreciar a dos sujetos acercarse, encender la unidad y escapar del lugar.
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