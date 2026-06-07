BUAP crea CuradurIA Patrimonial: Agente de IA y coinvestigador para explorar siglos de memoria histórica

María Huerta

La Agencia de Inteligencia Artificial y Ética Algorítmica (AURA BUAP) y la Biblioteca Histórica José María Lafragua estrenan nuevo Agente de IA especializado para interactuar e investigar el acervo histórico, libros antiguos y documentos con los que cuenta la comunidad universitaria.

CuradurIA Patrimonial es una tecnología de frontera diseñada y desarrollada por AURA BUAP que transforma la investigación al actuar como un co-investigador capaz de reducir significativamente los tiempos de búsqueda de textos históricos, mediante análisis de patrones e interpretación contextual a través de los siglos.

Incluye técnicas avanzadas de contextualización y uso de bibliotecas semánticas para conectar siglos de conocimiento disperso en archivos históricos, facilitando su exploración y comprensión para brindar apoyo a investigadores, docentes y especialistas.

Presentado en el marco del 140 Aniversario de la Biblioteca Histórica José María Lafragua, este desarrollo tecnológico representa un nuevo capítulo en la convergencia entre inteligencia artificial y la investigación académica.

CuradurIA Patrimonial va más allá que un motor de búsqueda o un chatbot de trámites.

Es una arquitectura sofisticada de GraphRag con cuatro Sub Agentes de IA: cuenta con un Crawler Markoviano; un motor de Recuperación Aumentada por Generación (RAG) especializado en Marc 21; un LLM de conocimiento histórico; un modelo de embedding me5-large de contextualización semántica enfocados a comprender, relacionar y contextualizar información proveniente de miles de documentos históricos, obras bibliográficas, registros patrimoniales y fuentes académicas que forman parte de uno de los acervos más importantes de México y América Latina.

Adicionalmente, el dataset de Lafragua está estructurado y etiquetado bajo estándares internacionales de catalogación Machine-Readable Cataloging (MARC21).

A partir de esta base de datos histórica, AURA BUAP diseño, creó y desarrolló un sofisticado algoritmo enfocado a las humanidades digitales que permite establecer relaciones semánticas complejas entre obras, autores, fechas de impresión, lugares de publicación, marcas de fuego, donantes y acontecimientos históricos, generando respuestas con contexto que enriquecen la experiencia de investigación.

Este modelo permite transformar investigaciones, catálogos, publicaciones académicas y documentos antiguos en representaciones semánticas de conocimiento procesadas mediante modelos de embeddings, capaces de identificar relaciones conceptuales de alta precisión:

* Detecta temáticas transversales y patrones de conocimiento entre miles de documentos, revelando conexiones que serían difíciles de identificar mediante revisión manual.

* Identifica diálogos, influencias y relaciones intelectuales entre autores, obras, periodos históricos y corrientes de pensamiento, permitiendo nuevas lecturas del patrimonio documental.

* Reconoce tipologías visuales como grabados, ilustraciones, fotografías, mapas, sellos y otros elementos iconográficos, para enriquecer la interpretación de los acervos.

* Amplía la capacidad de descubrimiento académico, permitiendo a los investigadores formular nuevas preguntas y explorar grandes volúmenes de información de manera más eficiente.

Con archivos bibliográficos digitalizados e integrados bajo nomenclaturas de catalogación estrictas, CuradurIA Patrimonial abre una nueva puerta para democratizar el acceso al conocimiento y acercar el patrimonio documental universitario a la sociedad.

CuradurIA Patrimonial se encuentra disponible para consulta pública a través del portal oficial de la Biblioteca Histórica: www.lafragua.buap.mx

Además, el Agente de IA establece conexiones semánticas con algunas de las principales instituciones de conocimiento, preservación documental y autoridad bibliográfica del mundo, como WorldCat, el catálogo colectivo más grande a nivel internacional; el Consortium of European Research Libraries (CERL); Library of Congress de los Estados Unidos; la biblioteca digital europea, Europeana; la plataforma académica JSTOR; la HathiTrust Digital Library; la Bibliothèque National de France (BNF); DBpedia, uno de los principales proyectos de datos enlazados de la Web Semántica; el Virtual International Authority File (VIAF); y los proyectos de Humanidades Digitales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Con este desarrollo algorítmico, creado orgullosamente por egresados de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas durante cinco meses, el proyecto posiciona a AURA BUAP como un laboratorio de innovación aplicada donde la inteligencia artificial se pone al servicio de la investigación, la preservación de la memoria histórica y la democratización del conocimiento.