En la BUAP, modalidades alternativas ofrecen oportunidades de estudio a jóvenes: Rectora Lilia Cedillo

María Huerta

La rectora de la Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Lilia Cedillo Ramírez, presidió la graduación de 74 egresados de la Licenciatura en Derecho: 48 de la modalidad semiescolarizada y 26 de la modalidad a distancia.

La directora de la Facultad de Derecho, Georgina Tenorio Martínez, celebró la graduación de la generación 2021-2026, que demostró que la perseverancia puede transformar los sueños en realidades.

“No importa la modalidad de estudio, sino la grandeza para cumplirlos”.

Asimismo, expresó que “ser estudiante de Derecho implica asumir la justicia, defender la dignidad humana y construir una sociedad más equitativa”.

Como padrinos de generación también asistieron la abogada General, Miriam Olga Ponce Gómez, y el director de Administración Escolar, Juan Manuel Rosas Tapia, quienes los instaron a ser líderes en sus comunidades y futuras áreas de trabajo, porque han sido formados con los más altos estándares de calidad.