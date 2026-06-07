Sheinbaum presenta Olinia, el auto 100% eléctrico y… ¡Mexicano!

Excélsior

México busca abrirse paso en la carrera global de la electromovilidad con un proyecto que pretende combinar innovación, accesibilidad y desarrollo tecnológico nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este domingo la presentación oficial de Olinia, el primer vehículo utilitario completamente eléctrico diseñado y desarrollado en el país.

Olinia significa movimiento en náhuatl: movimiento de ideas, creatividad y esperanza; movernos hacia nuevos horizontes, porque Olinia no es solo un vehículo eléctrico, sino una idea sencilla, pero poderosa”, dijo.

La iniciativa representa uno de los esfuerzos más ambiciosos para crear tecnología automotriz propia en un sector dominado históricamente por fabricantes internacionales. Más allá de un nuevo automóvil, el proyecto aspira a convertirse en una alternativa de movilidad urbana de bajo costo para amplios sectores de la población.

Olinia nace de una fuerza creadora que ha acompañado a México a lo largo de su historia”, dijo la Presidenta. “Es para México y para el mundo”, agrego al tiempo que subrayó que “no se trata solo de fabricar un automóvil eléctrico, sino de demostrar que somos capaces de imaginarlo, diseñarlo, desarrollarlo y hacerlo realidad”.

¿Qué es Olinia?

Olinia es un vehículo eléctrico compacto concebido para desplazamientos urbanos de corta distancia.

Su diseño prioriza la eficiencia energética y la accesibilidad económica antes que las altas velocidades. Por ello, el modelo alcanza una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora, suficiente para trayectos cotidianos en ciudades y zonas metropolitanas.

Uno de sus principales atributos es que puede recargarse en un enchufe convencional de vivienda o comercio, eliminando la necesidad inmediata de infraestructura especializada para su operación.

Olinia es un “vehículo amable, utilitario y hecho para servir”, destacó Rafael Garayoa, director técnico del proyecto.

Nuestra distribución ofrece 15 por ciento más de espacio interior. Nuestra cabina es amplia, tiene una habitabilidad excepcional y es altamente flexible”.

Además, se detalló que por primera vez a un vehículo de esta categoría, “hemos incorporado el espacio suficiente para permitir el traslado de una persona usuaria de silla de ruedas”, precisó.

El vehículo va a contar con un anclaje para poder fijar la silla y el usuario de silla de ruedas puede viajar acompañado, porque usualmente es uno o el otro; en nuestro caso, el acompañante puede viajar en la parte frontal sin ningún problema”.

Garayoa explicó que “agregaron dos barras en el techo para poder fijar accesorios y poder permitir el hacer carga en el techo, como transportar un colchón”. Además, “una llanta de refacción, se encuentra en la parte trasera del vehículo. Esta tapa se abre para poder dar pie a la llanta de refacción y al cable de carga del vehículo”.

¿Quién desarrolló el proyecto?

El vehículo fue desarrollado por especialistas e investigadores de instituciones públicas mexicanas, entre ellas el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Tecnológico Nacional de México.

La participación de centros de investigación nacionales busca fortalecer las capacidades tecnológicas del país y reducir la dependencia de soluciones importadas en sectores estratégicos como la movilidad eléctrica.

El proyecto también representa una apuesta por vincular la investigación científica con aplicaciones industriales y comerciales de impacto social.

¿Cuánto costará el automóvil eléctrico mexicano?

Las estimaciones oficiales sitúan el precio de Olinia alrededor de los 150 mil pesos.

El rango lo coloca en un segmento poco explorado por la industria de vehículos eléctricos, tradicionalmente caracterizada por precios superiores al alcance de buena parte de la población.

La intención es ofrecer una alternativa viable para personas que actualmente utilizan motocicletas o vehículos de combustión interna de bajo costo.

Según los desarrolladores, los gastos operativos también serían significativamente menores gracias al uso de energía eléctrica y a la reducción de costos de mantenimiento asociados a motores convencionales.

La apuesta por una movilidad más accesible

Uno de los principales desafíos de la transición energética es lograr que las nuevas tecnologías no queden reservadas para sectores de altos ingresos.

En ese contexto, Olinia busca posicionarse como un vehículo de entrada a la electromovilidad, especialmente para trabajadores, pequeños negocios, repartidores y usuarios urbanos que requieren desplazamientos diarios de corta distancia.

La posibilidad de realizar la carga en cualquier conexión eléctrica convencional podría facilitar su adopción en ciudades donde la infraestructura pública de recarga aún es limitada.

¿Por qué es relevante para México?

La presentación de Olinia ocurre en un momento en que la industria automotriz mundial acelera su transición hacia tecnologías de cero emisiones.

México es uno de los principales productores de vehículos del mundo, pero gran parte de la innovación tecnológica proviene de corporaciones extranjeras. El desarrollo de un vehículo concebido localmente busca fortalecer capacidades nacionales en áreas como ingeniería eléctrica, diseño industrial, manufactura avanzada y almacenamiento energético.

Además, el proyecto se alinea con objetivos ambientales orientados a reducir emisiones contaminantes y promover formas de transporte más sostenibles.