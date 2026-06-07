Arzobispo de Puebla destaca visita del papa León XIV a España

Jorge Barrientos

Durante la misa correspondiente al Décimo Domingo del Tiempo Ordinario celebrada en la catedral de Puebla, el arzobispo, Víctor Sánchez Espinosa, destacó la reciente visita del Papa León XIV a España, así como la importancia de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, una de las celebraciones más significativas para la Iglesia Católica durante el mes de junio.

En su homilía, el jerarca católico hizo referencia a las actividades encabezadas por el Santo Padre en territorio español, donde presidió una multitudinaria celebración eucarística que reunió a cerca de 1.5 millones de fieles, además de una jornada de adoración en la que participaron alrededor de 500 mil jóvenes.

Sánchez Espinosa resaltó que este tipo de encuentros representan una muestra de la vitalidad de la fe católica y fortalecen el sentido de comunidad entre los creyentes.

Asimismo, subrayó que las grandes celebraciones de la Iglesia tienen como objetivo principal acercar a las personas a Dios y promover valores de unidad, esperanza y fraternidad.

Durante el mensaje dirigido a los asistentes, el arzobispo también recordó que junio es el mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, una de las devociones más arraigadas dentro de la tradición católica.

Explicó que esta representación simboliza el amor infinito y la misericordia de Jesucristo hacia toda la humanidad.

La imagen del Sagrado Corazón de Jesús es tradicionalmente representada por un corazón rodeado de espinas, coronado por llamas y marcado por una herida de la que brotan sangre y agua, símbolos que evocan el sacrificio, la entrega y el amor de Cristo por los hombres.

Finalmente, el líder de la Iglesia católica en Puebla invitó a los fieles a vivir este mes con mayor profundidad espiritual, fortaleciendo la oración, la participación en los sacramentos y las obras de caridad como expresiones concretas de la fe cristiana.