Arrancan asambleas de Morena en 31 estados 

* Este sábado las y los mexicanos salieron a combatir la desinformación y a hacerle frente a la embestida mediática de la derecha en 31 estados del país

* Este domingo se tienen programadas 23 asambleas más en distintos municipios del país

* El partido guinda refrenda su compromiso con la verdad y la justicia social.

Desde Puebla

*Ciudad de México a 7 de junio de 2026.-* Atendiendo el llamado de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, este sábado arrancaron formalmente las Asambleas Informativas en Defensa de la Transformación y la Soberanía en 31 estados del país y para este domingo se tienen programadas 23 asambleas más en otros municipios del país.

Frente a los intentos de injerencia extranjera y la campaña mediática de desinformación orquestada por la derecha a nivel internacional, el pueblo organizado tomó diversas plazas públicas del país. Miles de personas acudieron al llamado y el mensaje fue claro: “En México, el pueblo manda”.

El Movimiento de Regeneración Nacional hace un llamado a la ciudadanía a salir a las plazas para informarse y defender, con datos verificables, los logros de la Cuarta Transformación y el proyecto de la Presidenta Claudia Sheinbaum, como que entre 2019 y 2025, 13.5 millones de personas salieron de la pobreza; la estrategia de seguridad ha reducido los homicidios dolosos en un 49% y se ha invertido un presupuesto histórico en programas sociales.

Desde Morena, convocamos a consolidar la organización permanente mediante asambleas y círculos de estudio para concientizar a la ciudadanía casa por casa.

Cada semana, con estas Asambleas Informativas, seguiremos refrendando en todos los conceptos del país nuestra convicción de combatir la desinformación con las armas de la verdad y el bienestar social.

Asambleas realizadas este sábado 6 de junio:

•⁠ ⁠Aguascalientes — San José de Gracia

•⁠ ⁠Baja California — San Felipe

•⁠ ⁠Baja California Sur — Loreto

•⁠ ⁠Campeche — Palizada

•⁠ ⁠Chiapas — Sunuapa

•⁠ ⁠Chihuahua — Maguarichi

•⁠ ⁠Ciudad de México — Milpa Alta

•⁠ ⁠Colima — Ixtlahuacán

•⁠ ⁠Durango — San Pedro del Gallo

•⁠ ⁠Guanajuato — Atarjea

•⁠ ⁠Guerrero — Florencio Villarreal

•⁠ ⁠Hidalgo — Juárez Hidalgo

•⁠ ⁠Jalisco — Techaluta de Montenegro

•⁠ ⁠Estado de México — Otzolotepec

•⁠ ⁠Michoacán — Aporo

•⁠ ⁠Morelos — Hueyapan

•⁠ ⁠Nayarit — San Pedro Lagunillas

•⁠ ⁠Nuevo León — Higueras

•⁠ ⁠Oaxaca — Santa Magdalena Jicotlán

•⁠ ⁠Puebla — San Miguel Ixitlán

•⁠ ⁠Querétaro — San Joaquín

•⁠ ⁠Quintana Roo — Lázaro Cárdenas

•⁠ ⁠San Luis Potosí — Armadillo de los Infante

•⁠ ⁠Sinaloa — Juan José Ríos

•⁠ ⁠Sonora — Oquitoa

•⁠ ⁠Tabasco — Jonuta

•⁠ ⁠Tamaulipas — San Nicolás

•⁠ ⁠Tlaxcala — Apizaco

•⁠ ⁠Veracruz — Landero y Coss

•⁠ ⁠Yucatán — Quintana Roo

•⁠ ⁠Zacatecas — Susticacán

Asambleas realizadas este domingo 7 de junio:

•⁠ ⁠Chiapas — Capitán Luis Ángel Vidal

•⁠ ⁠Chihuahua — Huejotitán

•⁠ ⁠Durango — San Luis del Cordero

•⁠ ⁠Guanajuato — Santa Catarina

•⁠ ⁠Guerrero — Metlatónoc

•⁠ ⁠Hidalgo — Eloxochitlán

•⁠ ⁠Jalisco — Santa María del Oro

•⁠ ⁠Estado de México — Zacazonapan

•⁠ ⁠Michoacán — Chinicuila

•⁠ ⁠Morelos — Tlalnepantla

•⁠ ⁠Nayarit — Huajicori

•⁠ ⁠Nuevo León — Los Aldamas

•⁠ ⁠Oaxaca — Santiago Tepetlapa

•⁠ ⁠Puebla — La Magdalena Tlatlauquitepec

•⁠ ⁠Querétaro — Arroyo Seco

•⁠ ⁠San Luis Potosí — Villa de la Paz

•⁠ ⁠Sinaloa — Cosalá

•⁠ ⁠Sonora — San Felipe de Jesús

•⁠ ⁠Tabasco — Emiliano Zapata

•⁠ ⁠Tamaulipas — Mainero

•⁠ ⁠Tlaxcala — San Lucas Tecopilco

•⁠ ⁠Veracruz — Aquila

•⁠ ⁠Yucatán — Cuncunul

Material por estado: https://t.ly/p-W1Y