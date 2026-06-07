Arrancan asambleas de Morena en 31 estados 

* Este sábado las y los mexicanos salieron a combatir la desinformación y a hacerle frente a la embestida mediática de la derecha en 31 estados del país
* Este domingo se tienen programadas 23 asambleas más en distintos municipios del país
* El partido guinda refrenda su compromiso con la verdad y la justicia social.
Desde Puebla
*Ciudad de México a 7 de junio de 2026.-* Atendiendo el llamado de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, este sábado arrancaron formalmente las Asambleas Informativas en Defensa de la Transformación y la Soberanía en 31 estados del país y para este domingo se tienen programadas 23 asambleas más en otros municipios del país.
Frente a los intentos de injerencia extranjera y la campaña mediática de desinformación orquestada por la derecha a nivel internacional, el pueblo organizado tomó diversas plazas públicas del país. Miles de personas acudieron al llamado y el mensaje fue claro: “En México, el pueblo manda”.
El Movimiento de Regeneración Nacional hace un llamado a la ciudadanía a salir a las plazas para informarse y defender, con datos verificables, los logros de la Cuarta Transformación y el proyecto de la Presidenta Claudia Sheinbaum, como que entre 2019 y 2025, 13.5 millones de personas salieron de la pobreza; la estrategia de seguridad ha reducido los homicidios dolosos en un 49% y se ha invertido un presupuesto histórico en programas sociales.
Desde Morena, convocamos a consolidar la organización permanente mediante asambleas y círculos de estudio para concientizar a la ciudadanía casa por casa.
Cada semana, con estas Asambleas Informativas, seguiremos refrendando en todos los conceptos del país nuestra convicción de combatir la desinformación con las armas de la verdad y el bienestar social.
Asambleas realizadas este sábado 6 de junio:
• Aguascalientes — San José de Gracia
• Baja California — San Felipe
• Baja California Sur — Loreto
• Campeche — Palizada
• Chiapas — Sunuapa
• Chihuahua — Maguarichi
• Ciudad de México — Milpa Alta
• Colima — Ixtlahuacán
• Durango — San Pedro del Gallo
• Guanajuato — Atarjea
• Guerrero — Florencio Villarreal
• Hidalgo — Juárez Hidalgo
• Jalisco — Techaluta de Montenegro
• Estado de México — Otzolotepec
• Michoacán — Aporo
• Morelos — Hueyapan
• Nayarit — San Pedro Lagunillas
• Nuevo León — Higueras
• Oaxaca — Santa Magdalena Jicotlán
• Puebla — San Miguel Ixitlán
• Querétaro — San Joaquín
• Quintana Roo — Lázaro Cárdenas
• San Luis Potosí — Armadillo de los Infante
• Sinaloa — Juan José Ríos
• Sonora — Oquitoa
• Tabasco — Jonuta
• Tamaulipas — San Nicolás
• Tlaxcala — Apizaco
• Veracruz — Landero y Coss
• Yucatán — Quintana Roo
• Zacatecas — Susticacán
Asambleas realizadas este domingo 7 de junio:
• Chiapas — Capitán Luis Ángel Vidal
• Chihuahua — Huejotitán
• Durango — San Luis del Cordero
• Guanajuato — Santa Catarina
• Guerrero — Metlatónoc
• Hidalgo — Eloxochitlán
• Jalisco — Santa María del Oro
• Estado de México — Zacazonapan
• Michoacán — Chinicuila
• Morelos — Tlalnepantla
• Nayarit — Huajicori
• Nuevo León — Los Aldamas
• Oaxaca — Santiago Tepetlapa
• Puebla — La Magdalena Tlatlauquitepec
• Querétaro — Arroyo Seco
• San Luis Potosí — Villa de la Paz
• Sinaloa — Cosalá
• Sonora — San Felipe de Jesús
• Tabasco — Emiliano Zapata
• Tamaulipas — Mainero
• Tlaxcala — San Lucas Tecopilco
• Veracruz — Aquila
• Yucatán — Cuncunul
Material por estado: https://t.ly/p-W1Y
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