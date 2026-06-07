Le ponen la del Puebla al primer vehículo eléctrico mexicano!!!

• Gobierno federal reconoce aportación de infraestructura y capacidades instaladas en Puebla.

• En 2027 saldrá a la venta el vehículo Olinia.

Desde Puebla

ESTADO DE MÉXICO.- El Gobierno de México reconoció a Puebla como pieza estratégica para el desarrollo de Olinia, el primer vehículo eléctrico diseñado por talento nacional, al destacar la instalación del centro de ingeniería del proyecto en la entidad y el respaldo brindado por el gobernador Alejandro Armenta Mier para fortalecer una nueva industria tecnológica vinculada al Plan México, orientada al bienestar, la innovación y el desarrollo económico del país.

Durante su mensaje, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que jóvenes de distintas instituciones públicas del país se trasladaron a Puebla para integrarse al desarrollo de Olinia durante 18 meses, mismos que demostraron que México cuenta con la capacidad científica, tecnológica y creativa para diseñar, desarrollar y producir tecnología propia. Señaló que Olinia representa una nueva etapa de transformación nacional basada en la educación, la ciencia, la innovación y el aprovechamiento del talento de las juventudes mexicanas.

La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), Rosaura Ruiz Gutiérrez, destacó que Olinia es resultado de la colaboración entre el Instituto Politécnico Nacional, el Tecnológico Nacional de México y cuatro centros públicos de investigación de la dependencia. Informó que el proyecto inicia con aproximadamente 50 por ciento de integración nacional y una ruta para alcanzar 75 por ciento en el corto plazo, además de impulsar programas de formación especializada en electromovilidad, inteligencia artificial, baterías, software y energías limpias, en congruencia con la estrategia de desarrollo tecnológico impulsada por el Gobierno de México.

Por su parte, el director general del proyecto Olinia, Roberto Capuano, reconoció públicamente al gobernador Alejandro Armenta Mier como uno de los principales impulsores de la iniciativa desde sus primeras etapas.

Señaló que Puebla abrió su territorio para la instalación del centro de ingeniería del proyecto y comprometió su participación en la primera fase de despliegue de la nueva industria nacional de electromovilidad. Asimismo, destacó que la entidad forma parte de la estrategia inicial para la instalación de infraestructura de carga eléctrica junto con la Ciudad de México y el Estado de México.

Capuano explicó que Olinia es una expresión concreta del Plan México, al impulsar una visión de desarrollo en la que el país no solo consume tecnología, sino que la diseña, fabrica y perfecciona a partir de capacidades propias. Informó que el vehículo Olinia Uno tendrá un precio inicial de 150 mil pesos, contará con más de 125 kilómetros de autonomía por carga y comenzará sus primeras entregas durante el verano de 2027. Además, anunció la instalación de los primeros 2 mil puntos de recarga en Puebla, Ciudad de México y Estado de México como parte de una red nacional que proyecta decenas de miles de estaciones para 2030.

En representación del talento poblano que participa en el proyecto, la investigadora del Instituto Tecnológico de Puebla y líder del Sistema de Gestión de Calidad de Olinia, Imelda Vega, destacó que el vehículo fue diseñado para ofrecer movilidad accesible, eficiente y sustentable. Informó que su costo de operación será de apenas 49 centavos por kilómetro, frente a los 2.40 pesos de un automóvil de combustión, lo que permitirá ahorros superiores a 50 mil pesos anuales para las y los usuarios. Asimismo, resaltó que la unidad genera cero emisiones contaminantes y podrá cargarse mediante conexiones eléctricas convencionales.

Durante la presentación nacional de Olinia se reconoció la participación de la poblana Celina Peña Guzmán, actual subsecretaria de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación del Gobierno de México, quien previamente encabezó la política científica y tecnológica en Puebla y contribuyó a fortalecer los vínculos institucionales que hoy permiten consolidar este proyecto estratégico.

Como parte de la continuidad de esta visión impulsada por el gobernador Alejandro Armenta Mier, también destacó la presencia de la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación del estado, Miriam Aquino Mena, quien da seguimiento a las acciones de colaboración entre Puebla y la Federación para fortalecer la innovación, el desarrollo tecnológico y la electromovilidad como ejes del Plan México.

Con acciones como ésta, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso de respaldar la visión de desarrollo tecnológico e industrial impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, fortalecer la vinculación entre academia, innovación y sector productivo, así como consolidar a la entidad como protagonista del Plan México y referente nacional en ciencia, tecnología y electromovilidad para beneficio de las y los poblanos.