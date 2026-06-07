Entregan apoyo a familias afectadas por explosión en Tepeaca

*Tras un censo casa por casa se benefició a 83 pobladores

Desde Puebla

TEPEACA, PUE.- Como lo ofreció el gobernador del Estado, Alejandro Armenta Mier, 83 familias que sufrieron afectaciones en sus viviendas a causa de la explosión de pipas de gas L.P en la colonia San Juan Negrete, recibieron cheques como apoyo para la rehabilitación de sus inmuebles.

En representación del mandatario poblano, el secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, acompañado del presidente municipal, Julián Alfredo Velázquez Romero y de delegados de las diferentes instancias, expuso que con hechos se cumple esta entrega de apoyo económico para atender los daños menores que registraron las viviendas.

El titular de la SEGOB explicó que en este gobierno, se trabaja con humanismo y atención inmediata a las principales causas sociales, recordó que el mandatario estatal ha visitado personalmente las zonas afectadas por diversos fenómenos y mantiene cercanía con las familias poblanas que lo han requerido.

Agregó que las autoridades ministeriales ya realizan las investigaciones correspondientes en el lugar de los hechos y exhortó a los ciudadanos a denunciar actos ilegales que pongan en peligro su integridad y la de sus familias.

Una de las beneficiadas, la señora Lourdes Sánchez Filomeno, agradeció el apoyo otorgado por el gobierno estatal y que servirá para arreglar las afectaciones que sufrió su vivienda con grietas en paredes, así como vidrios y puertas rotas tras la explosión.

El censo fue realizado por delegados de las secretarías de Gobernación y Bienestar, quienes recorrieron casa por casa la zona aledaña al siniestro.