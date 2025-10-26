“El que quiera espectáculo, que vaya al circo”. – Manuel Lapuente

EN LÍNEA DEPORTIVA

Pepe Hanan

El sábado pasado, alrededor de las tres y media de la tarde, la familia del fútbol recibió una noticia que nos estremeció.

Raúl Orvañanos y Luis Castillo (periodistas nacionales) daban a conocer el fallecimiento del exjugador y exdirector técnico nacional Manuel Lapuente.

Murió a los 81 años de edad, irónicamente los mismos 81 años que cumplió el Club Puebla de existencia en el fútbol profesional.

Ambos estuvieron ligados de por vida.

Pocas personas sabían o podían confirmar la versión de estos dos periodistas nacionales. Contacté a dos personajes que podrían saber en Puebla: José Luis Juan Sánchez Solá “Chelís” y Emilio Maurer Espinosa.

Chelís se encontraba trabajando en temas de la Universidad del Deporte en el estado de Puebla; se mostró sorprendido por la noticia, pero no me la pudo confirmar. Emilio Maurer me tomó la llamada y negó saber algo, pero noté en su voz algo que me decía que era cierto y que no me lo quiso decir. Se comprometió a checarlo y avisarme. Reconozco que, a los 10 minutos, me devolvió la llamada para confirmarme lo que ya nos habían adelantado medios nacionales.

Inmediatamente, las redes sociales explotaron con comentarios de apoyo y reconocimiento a lo que fue y significó don Manuel Lapuente.

Manuel, un hombre sencillo y honesto, determinó que a su muerte no quería homenajes ni grandes velorios; dejó instrucciones precisas de ser cremado inmediatamente después de su fallecimiento.

Su esposa, tal y como se lo encomendó, actuó en consecuencia. Al final, y después de llegar a la agencia funeraria Camino al Cielo, en la Angelópolis, y mientras sus restos fueron cremados, solo la presencia de algunos familiares y contados amigos esperaron las tres horas que el proceso requirió para terminar y marcharse a su domicilio, tal y como don Manuel hubiera querido.

Fue mucho lo que le dio a la afición poblana, a la afición necaxista y a la afición americanista, a quienes les dejó títulos en sus vitrinas, además de su paso en un par de ocasiones por la Selección Mexicana.

Desde mi punto de vista, merecía un gran homenaje por todo lo que le aportó al fútbol mexicano; sin embargo, nos tuvimos que atener a la decisión de un hombre equilibrado, tanto en la vida como en la muerte.

Descanse en paz el gran Manuel Lapuente.

¿SE JUEGAN EL CONTRATO?

La última semana, la Franja enfrentó tres encuentros en los que, a decir verdad, mostró otra cara y donde, con todo y circunstancias adversas, en todos ellos logró rescatar 4 de 9 puntos posibles.

¿Será que finalmente el trabajo de Cristante, Velázquez y Capetillo empieza a verse reflejado en el funcionamiento futbolístico de la escuadra? ¿O será que, al llegar el término del torneo, los jugadores pretenden mejorar en todos los aspectos para poder garantizar la renovación de su contrato?

¿Usted qué opina?

Platicando con Emilio Maurer, Luis Enrique Fernández y Axel Bierbaum durante las horas del breve velorio de Manuel Lapuente, además de recordar un sinnúmero de anécdotas futboleras, llegamos a la conclusión de que el cuerpo técnico actual debería seguir, junto con la dirección deportiva, para el próximo torneo, pues iniciar desde cero un nuevo proceso sería más que peligroso, sobre todo si se considera que, al parecer, el presupuesto seguirá siendo reducido.

Obviamente, se tendría que mantener a la mayoría del plantel y reforzarlo con al menos cuatro jugadores de nivel, sobre todo para la columna vertebral, y así volverte competitivo y poder mantenerte en la posición de aspirar a un play-in que nos aleje un poco de la mediocridad en la que hemos flotado los últimos años.

Bueno, al menos esa fue la conclusión a la que llegamos un grupo de gente que, al menos, queremos al Puebla y nos preocupa sobremanera su situación.

Por lo pronto, el próximo fin de semana la Franja recibe al Cruz Azul, dirigido ahora por el ex técnico camotero Nicolás Larcamón.

Partido duro y muy complicado, pero esperemos que la escuadra mantenga el hambre futbolística mostrada en los últimos tres partidos para aspirar a un buen resultado.

Nosotros, como siempre, veremos y diremos.

Hasta la próxima.

