Todo lo que debes saber sobre tus tarjetas de débito y crédito

En Grupo Financiero Banorte queremos que tengas el control total de tu dinero y que tomes decisiones financieras inteligentes. Por eso, hoy te explicamos de manera sencilla cómo funcionan las tarjetas de débito y crédito.
Tarjeta de débito: tu dinero, siempre a la mano
La tarjeta de débito está directamente ligada a tu cuenta bancaria, te permite gastar el dinero que tienes ahí. Cada compra que hagas se descuenta directamente de tu saldo.
Es perfecta para llevar control de tus gastos diarios y evitar deudas. También puedes usarla para retirar efectivo en cajeros automáticos o pagar en línea de forma segura.
Tarjeta de crédito: compra hoy, paga después
Es una tarjeta que te otorga una línea de crédito, es decir, un monto de dinero que el banco pone a tu disposición para que lo uses en compras o disposiciones.
La tarjeta de crédito te da la posibilidad de comprar cosas aunque no tengas dinero disponible en ese momento. Lo que compres lo pagas después, ya sea al final del mes o en pagos diferidos.
Es importante usarla con responsabilidad: solo gasta lo que puedas pagar para evitar intereses y deudas. Además, usarla de manera responsable ayuda a construir un buen historial crediticio, que será clave para tu futuro financiero.
Tips para jóvenes:
- Revisa siempre tu saldo y tus movimientos.
- Paga a tiempo para no generar intereses.
- Usa tu tarjeta para compras necesarias y planifica tus gastos.
- Protege tus datos y tu tarjeta; nunca compartas tu NIP o contraseña.
En Banorte queremos acompañarte para que tengas herramientas que te ayuden a crecer y a alcanzar tus metas.
Conoce más sobre este tema en la Semana Nacional de Educación Financiera 2025 de la mano con Condusef. Te esperamos este 23 y 24 de octubre.
Consulta más información: https://eduweb.condusef.gob.mx/snef/index.html
