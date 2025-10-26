Salud Slider Principal

Dos muertos en la autopista México-Tuxpan

By Redaccion2 / 26 octubre, 2025

Abelardo Domínguez

Reportan las muertes de dos personas sobre la autopista México Tuxpan a la altura de la Caseta El Piñal.

Viajaban en un automóvil Vw Jetta.

