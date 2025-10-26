Dos muertos en la autopista México-Tuxpan

Abelardo Domínguez
Reportan las muertes de dos personas sobre la autopista México Tuxpan a la altura de la Caseta El Piñal.
Viajaban en un automóvil Vw Jetta.
