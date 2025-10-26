Expulsan a diputada del PT de San Miguel Xoxtla por conflicto con el agua

Jorge Barrientos

Habitantes de este municipio expulsaron a la diputada local del Partido del Trabajo (PT), Angélica Alvarado Juárez, a quien acusaron de intentar respaldar un proyecto que permitiría extraer agua de la comunidad para abastecer a la capital poblana.

La legisladora acudió a una reunión con los pobladores, quienes expresaron su rechazo a la posible apertura de un pozo destinado a surtir del vital líquido a Puebla.

Durante el encuentro, los asistentes la increparon por presuntamente no defender el recurso hídrico de San Miguel Xoxtla y favorecer intereses privados.

Los ánimos subieron de tono cuando la diputada intentó justificar la redistribución del agua potable. Los inconformes le exigieron retirarse del lugar para evitar mayores confrontaciones y fue escoltada por policías municipales y estatales hasta abandonar la zona.

Los vecinos advirtieron que no permitirán su regreso mientras no presente una propuesta clara que garantice la protección del agua de la comunidad y priorice los intereses de los ciudadanos sobre los de cualquier empresa.