Expulsan a diputada del PT de San Miguel Xoxtla por conflicto con el agua

Jorge Barrientos
Habitantes de este municipio expulsaron a la diputada local del Partido del Trabajo (PT), Angélica Alvarado Juárez, a quien acusaron de intentar respaldar un proyecto que permitiría extraer agua de la comunidad para abastecer a la capital poblana.
La legisladora acudió a una reunión con los pobladores, quienes expresaron su rechazo a la posible apertura de un pozo destinado a surtir del vital líquido a Puebla.
Durante el encuentro, los asistentes la increparon por presuntamente no defender el recurso hídrico de San Miguel Xoxtla y favorecer intereses privados.
Los ánimos subieron de tono cuando la diputada intentó justificar la redistribución del agua potable. Los inconformes le exigieron retirarse del lugar para evitar mayores confrontaciones y fue escoltada por policías municipales y estatales hasta abandonar la zona.
Los vecinos advirtieron que no permitirán su regreso mientras no presente una propuesta clara que garantice la protección del agua de la comunidad y priorice los intereses de los ciudadanos sobre los de cualquier empresa.
You may also like
-
¡Lando Norris reina en GP de México 2025 y es nuevo líder mundial!
-
Presentó Beatriz Manrique su Primer Informe Legislativo
-
Acuden 45 personas al día al dormitorio municipal: Alejandro Cortés
-
Alumnos de la Facultad de Ciencias de la Electrónica BUAP ganan oro en Infomatrix Argentina 2025
-
Martes, elecciones de unidades académicas en la BUAP