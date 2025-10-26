Se acabó la maldición: Jets logra su primera victoria en la NFL

Excelsior

Breece Hall hizo literalmente todo lo que estaba en sus manos para darle a los Nueva York Jets su primera victoria de la campaña… Eso incluyó un pase de anotación en los minutos finales para vencer a domicilio 39-38 a los Cincinnati Bengals y dar la campanada de la Semana 8 de la NFL.

Hall encontró en una jugada especial a Mason Taylor en las diagonales para consumar una gran remontada luego de que Jets anotó 23 puntos en el cuarto final. Con este resultado, Jets colocó su marca en 1-7 para que todos los equipos de la liga tengan por lo menos un triunfo.

Pese a su frágil defensiva, que permitió cinco anotaciones, Jets tuvo en Hall a su figura, pues además del pase de anotación de la victoria, logró otro par de anotaciones por tierra, además de 133 yardas en 18 acarreos.

Cincinnati (3-5) volvió a mostrar su lado más errático a la defensiva. En el ataque, el veterano Joe Flacco cumplió con un par de espirales de anotación, además de lograr 223 yardas por aire.

James Cook fue imparable con Bills

James Cook brilló a la ofensiva con 216 yardas por tierra y dos anotaciones para darle a los Buffalo Bills una plácida victoria de 40-9 sobre los Carolina Panthers.

John Allen también destacó, más con las piernas que con el brazo, pues aportó un par de anotaciones terrestres por Bills (5-2), su actuación fue redonda con otro pase a las diagonales. Cook abrió el camino a la holgada victoria ante una defensiva de Panthers (4-4) que se deshizo con el paso de los minutos y que después de tres periodos ya se había sentenciado la victoria.

Cook tuvo un impresionante promedio de 11.4 yardas por acarreo, destacando una escapada de 64 hasta las diagonales en el segundo periodo para tomar en ese momento una ventaja de 19-3. Faltando menos de cinco minutos en el tercer periodo, Cook tuvo otra escapada de 21 yardas hasta la zona de anotación para poner un 33-3 que era definitivo.

Allen aportó 163 yardas por pase con una espiral de anotación, mientras que el receptor Khalil Shakir terminó con 88 yardas y un TD.

Miami sale del bache con triunfo sobre Atlanta

El quarterback Tua Tagovailoa lanzó cuatro pases de anotación en la contundente victoria de los Miami Dolphins 34-10 sobre los Atlanta Falcons, con la que pusieron fin a una racha de tres derrotas con su segundo triunfo de la campaña.

Tagovailoa tenía 11 envíos de TD antes de este partido y había sufrido una decena de intercepciones por Miami (2-6), que únicamente había podido vencer antes de esta tarde a los Nueva York Jets.

El cuestionado QB de Miami encontró a cuatro receptores diferentes en cada uno de sus anotaciones con Jaylen Waddle, Malik Washington, De’Von Achane y Ollie Gordon II.

Resultados de la NFL de los juegos de las 11:00 horas

NY Jets 39-38 Cincinnati Bengals

Miami Dolphins 34-10 Atlanta Falcons

Buffalo Bills 40-9 Carolina Panthers

Cleveland Browns 13-32 Nueva Inglaterra Patriots

NY Giants 20-38 Filadelfia Eagles

Chicago Bears 16-30 Baltimore Ravens

San Francisco 49ers 15-26 Houston Texans