¡Lando Norris reina en GP de México 2025 y es nuevo líder mundial!

Excelsior

Con una ventaja de 34 segundos, Lando Norris reinó y se llevó el triunfo en el GP de México 2025, resultado que le permite apoderarse de la cima en el Campeonato de Pilotos a cuatro carreras del final de temporada en la F1; Leclerc y Verstappen completaron el podio.

En una ‘largada’ donde Max Verstappen se llevó los reflectores y Charles Leclerc tomaba la cima únicamente de manera momentánea, Lando Norris fue el gran beneficiado de los incidentes que dejaban al Red Bull fuera de las posibilidades de imponerse en tierra azteca y acechar el segundo sitio en el Campeonato de Pilotos.

El arranque en el Autódromo Hermanos Rodríguez no dejaba de contar con diversos detalles y Liam Lawson se convirtió en el primer retirado, sin embargo, en lo que Oliver Bearman se encontraba en puestos de podio (3º), Lewis Hamilton era sancionado con 10 segundos tras un incidente que lo involucró con Verstappen (vuelta 7), cayendo hasta el 14º.

Con aire limpio y llevando el ritmo de la carrera -y sus neumáticos- a conveniencia, Lando Norris se encontraba en la cima durante la vuelta 25, vistiendo goma roja que le permitía tener una ventaja de 12 segundos sobre su más cercano perseguidor, Charles Leclerc.

El feroz inicio parecía haber cesado en la prueba número 20 de la temporada de la F1, misma a la que Nico Hülkenberg decía adiós durante la vuelta 28, mientras que 8 giros más tarde, Fernando Alonso ponía punto final a un Gran Premio que terminó sin pena ni gloria para su causa.

LANDO NORRIS DOMINA Y SE MUEVE EL PODIO

Justo en el meridiano de la carrera, Lando Norris modificaba a goma media y su ventaja en el primer sitio disminuía a 7 segundos, sin embargo, el nuevo líder del Campeonato de Pilotos ni siquiera lograba enterarse de lo que sucedía entre sus más cercanos escoltas: Verstappen y Leclerc.

Con 20 vueltas por delante, Oliver Bearman se mantenía como la gran revelación del GP de México y, con neumático blanco, intentaba sostener los embates de Max Verstappen, mientras que Charles Leclerc se adueñaba del segundo peldaño con un ritmo que deseaba sostener hasta la bandera a cuadros.

POSICIONES DEL GP DE MÉXICO 2025

Finalmente, las posiciones lograron sostenerse en el tramo final de del GP de México 2025 que vio a Lando Norris sobreponerse por más de 30 segundos.

Así terminaron las posiciones:

1. Lando Norris (McLaren).

2. Charles Leclerc (Ferrari).

3. Max Verstappen (Red Bull).

4. Oliver Bearman (Haas).

5. Oscar Piastri (McLaren).

6. Kimi Antonelli (Mercedes).

7. George Russell (Mercedes).

8. Lewis Hamilton (Ferrari).

9. Esteban Ocon (Haas).

10. Gabriel Bortoleto (Sauber).

11. Yuki Tsunoda (Red Bull).

12. Alexander Albon (Williams).

13. Isack Hadjar (Racing Bulls).

14. Lance Stroll (Aston Martin).

15. Pierre Gasly (Alpine).

16. Franco Colapinto (Alpine).

17. Carlos Sainz (Williams) / ret.

18. Fernando Alonso (Aston Martin) /ret.

19. Nico Hülkenberg (Sauber) /ret.

20. Liam Lawson (Racing Bulls) /ret.

La Fórmula 1 vivirá una pausa y regresará dentro de 15 días con el GP de Brasil para protagonizar un fin de semana que contará con Carrera Sprint, por lo que habrá 33 puntos en disputa y el Campeonato de Pilotos podría sufrir nuevas modificaciones en la cima.