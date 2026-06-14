“México tiene buenos elementos” para el mundial: Ricardo Antonio Lavolpe

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

[email protected]

http://robertodesachydebate. blogspot.com/

http://desdepuebla.com/

https://www.facebook.com/ desdepueblalomejor

https://twitter.com/ robertodesachy

https://twitter.com/ DesdePuebla_

Celular y whats 22 21 25 27 83

Pocas ocasiones se tienen de conocer a personajes que, aunque ellos no lo sepan, en algún momento desempeñaron un rol importante en la vida de uno y se les está agradecido.

Así ocurrió el viernes 22 y martes 26 de mayo, cuando tuve la oportunidad de conocer y entrevistar a ex futbolistas y/o ex entrenadores campeones con el Toluca FC y que, incluso, participaron en juegos olímpicos y mundiales de futbol de diversas categorías, como Ricardo Antonio Lavolpe, Raúl “Potro” Gutiérrez, Vicente Pereda, etc.

-Ricardo Antonio Lavolpe dirigió a México en el mundial 2006 (Alemania) y fue campeón con Atlante y Toluca (2002). Polémico, es uno de los grandes referentes en la dirección técnica y su selección del 2005 realizó uno de los más grandes papeles en la historia durante la Copa Confederaciones, cuando el conjunto nacional compitió de tu a tu con Alemania, Argentina, etc.

Su selección le ganó a Argentina 1-0 en la Copa América de 2004 efectuada en Perú.

-Raúl “Potro” Gutiérrez participó en el torneo de 1994 (Estados Unidos) y también ganó el título con Atlante. Como entrenador, fue campeón mundial en el 2011 en la categoría sub 17 con México en la competencia efectuada en nuestro país y en 2013 obtuvo el subcampeonato en la misma categoría, pero en Arabia Saudita.

-Vicente Pereda Mier ganó tres campeonatos con Toluca, jugó con nuestro país en las olimpiadas México 1968 y en el conjunto mayor durante varias ocasiones.

En una breve entrevista, que ustedes podrán ver completa en este texto, Ricardo Lavolpe consideró que la selección mexicana puede hacer un buen papel en el próximo mundial, también avaló la decisión del técnico español, Luis de la Fuente, de no incluir jugadores del Real Madrid y señaló que los candidatos a ganar el torneo son Francia, España y Argentina.

Por su lado, don Vicente Pereda pidió esperar a la competencia antes de calificar el desempeño del conjunto nacional y consideró que los jugadores actuales han mejorado su técnica.

“ME GUSTARÍA LLEVARTE AL MUNDIAL…PERO NO JUEGAS EN EL AMÉRICA!

Angel Ramos, ex jugador de fútbol y campeón con Toluca FC y Puebla en las décadas de los 70s y 80s, relató una estupenda anécdota premundialista que refleja por qué la selección mexicana ha tenido un desempeño entre MEDIOCRE y MALO en la gran mayoría de los torneos: Corrupción, intereses creados, control de Televisa y el América.

Para el mundial 1986, en México, el entrenador era Bora Milutinovic, serbio que había hecho campeón a los Pumas de la UNAM. Angel Ramos era un elemento polivalente, habitual en la alineación del Puebla FC y titular en el conjunto campeón, que venció en la final a las chivas en el estadio Cuauhtémoc.

Bora Milutinovic, que dirigió en dos ocasiones al conjunto mexicano y también acudió a mundiales con las selecciones de Costa Rica, Estados Unidos, Nigeria y China. Poco antes del comienzo del torneo 1986 en México, el director técnico le confesó a Ángel Ramos que le gustaba mucho su juego y que le podría ser muy útil, pero que no lo podía meter a la selección, ya que estaba obligado a designar a Cristóbal Ortega, del América.Así se las gastaban y se las gastan la Federación Mexicana de Fútbol y la Comisión de Selecciones Nacionales.

CUANDO JAVIER AGUIRRE ACABÓ CON LA CARRERA DE UN JUGADOR DE CRUZ AZUL…TAMBIÉN SELECCIONADO

Del 8 al 10 de mayo de 1981, en el estadio Azteca, se efectuó el cuadrangular “Copa Presidente” con Cruz Azul, América, Barcelona y Atlético de Madrid, para celebrar el XV aniversario de dicha sede, que el 11 de junio se convertirá en la primera tres veces mundialista.

Los conjuntos mexicanos ganaron sus respectivos encuentros y jugaron la final, que ganaron los azules 2-1. En ese partido, el actual director técnico de la selección mexicana, Javier Aguirre, hizo una entrada durísima a un elemento de Cruz Azul, Mario Medina, que había sido incluido en el conjunto nacional en partidos de preparación.

Mario Medina, que venía del Toluca FC, donde fue campeón con el escuadrón 1974-75, terminó lesionado de gravedad y su pierna nunca se recuperó. Por ende, tuvo que retirarse a los 30 años, cuando –según el mismo- estaba realizando el mejor fútbol, Cruz Azul lo reconocía y le retribuía generosamente.

En plática durante la reunión de ex jugadores del Toluca campeón de 1974-75, después de un merecidísimo homenaje al “Diablo Mayor”, Vicente Pereda, don Mario Medina recordó la entrada del americanista Javier Aguirre, pero añadió que “no lo culpo a él, sino a los médicos y terapeutas, que no supieron tratarme”.