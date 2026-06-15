“Confessions II – The Film” de Madonna ya está disponible en YouTube

La película de la estrella internacional dirigida por TORSO.

Dolce&Gabbana vistió no solo a la icónica artista, sino a las y los 250 extras.

Por Mino D’Blanc

Madonna presenta “Confessions II – The Film” es el nuevo cortometraje dirigido por TORSO y que ya está disponible en YouTube tras una entusiasta respuesta con múltiples ovaciones durante su estreno hace unos días durante la vigésima quinta edición del “Tribeca Film Festival”.

Esta película producida por DIVISION y con la colaboración de Dolce&Gabbana, Maverick y Warner Records, dirigida musicalmente por Suart Price, ofrece una experiencia cinematográfica inmersiva que acompaña al próximo álbum de la estrella internacional titulado precisamente “Confessions II”, a través de las seis primeras canciones que son “I Feel So Free”, “Good for the Soul”, “One Step Away”, “Bring Your Love” con Sabrina Carpenter, “Danceteria” y “Read My Lips” con Feid.

La cinta es un ambicioso trabajo visual de más de diez minutos de duración. Se desarrolla como una pieza única y continua, entrelazando secuencias interconectadas y dirigidas por la música; da fisicalidad a la misma música. Se mueve en la tensión entre el control y la entrega, entre ser visto y desaparecer entre la multitud. Cada canción se desarrolla a lo largo de seis capítulos, cada uno de ellos un thriller sexy, una ilusión de baile, un sueño febril y épico. Al igual que el álbum, difumina la distinción entre tremas, construyendo narrativas cósmicas que siguen una lógica onírica retorcida. Se desarrolla como un retrato vertiginoso del mundo del álbum, capturando sus temas de libertad, conexión, deseo, vida nocturna y el poder trascendente del baile.

El resultado es un viaje trascendente que lleva al espectador a través de una noche desquiciada que no se recuerda por lo que ocurrió, sino por cómo se sintió. Madonna es emboscada, perseguida y en última instancia venerada por un escuadrón itinerante de femmes armadas con cámaras. Desde el dormitorio hasta el baño del club, pasando por el coche, la arena e incluso la naturaleza, recorren los muchos espacios en los que prospera la música. Dentro de esos santuarios, se descubren reflexiones sobre las dualidades que han acompañado a toda la trayectoria impecable de Madonna: privacidad y publicidad, dolor y catarsis, intimidad y comunión, fandom y colaboración. Pero todo vuelve siempre al único lugar sagrado donde todo comenzó que es la pista de baile.

En el centro del universo de la vida nocturna de “Confessions II – The Film” le es rendido homenaje al legendario club Danceteria de la ciudad de Nueva York, que contribuyó a dar forma a la vida creativa y la carrera iniciales de la multifacética artista. Kate Moss aparece como parte de esa fantasía colectiva, una musa perdurable de la moda y la audacia. La escena recrea la energía salvaje y decadente de una época pasada, a la vez que invoca la era moderna con un guiño destacado a Grindr, llevando a su elenco de íconos y colaboradores al mismo mundo onírico del club. La escena es un sueño febril colectivo de bello caos, en el que Arca, Benedict Cumbertbatch, Cole Palmer, Debi Mazar, Honey Dijon, Joao Pedro, Richard E. Grant y Shygirl se rinden completamente al desenfreno junto con Kate Moss, de quien su presencia es pura magia; ella, quien es una de las figuras más queridas de la moda, aporta su característica electricidad a la pista de baile, sintiéndose sin esfuerzo como en casa en el magnífico coas que la rodea. Juntos, este elenco de visionarios reinventa la energía salvaje y decadente de una época pasada, llevando a su elenco de íconos y colaboradores al mismo glorioso mundo onírico del club. La película concluye con Lola Leon, quien recientemente estrenó “T Shirt”, su nuevo sencillo que conecta el hilo conductor de los universos.

Cabe mencionar que Dolce&Gabgana fue la casa de moda de la película, vistiendo no solo a todo el elenco, sino también a los 250 extras. Esto se debe a su larga y su mutua fructífera relación con Madonna.

Sobre el éxito de las canciones del álbum, “I Feel So Free” alcanzó el número 1 en la lista Dance Airplay de Billboard, y “Bring Your Love” con Sabrina Carpenter alcanzó también el primer puesto en la lista UK Club Chart. El más reciente adelanto es “Love Sensation”, misma que se estrenó en días pasados después de la actuación inolvidable y sorpresiva de Madonna en Times Square, transmitida en directo en exclusiva por Gindr.

El álbum “Confessions II” saldrá a la venta el martes 3 de julio a través de Warner Records y es la continuación de su icónico homólogo “Confessions on a Dance Floor”.