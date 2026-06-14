Países Bajos y Japón firman un empate en el mejor partido del Mundial hasta ahora

Leonardo Guzmán Hernández

Países Bajos y Japón protagonizaron uno de los encuentros más emocionantes en lo que va de la Copa Mundial de la FIFA 2026 al empatar 2-2 en el AT&T Stadium de Arlington.

En un duelo lleno de intensidad y alternativas, ninguna de las dos selecciones logró conservar la ventaja, repartiendo puntos en un resultado que mantuvo la emoción hasta el último minuto.

La escuadra neerlandesa se adelantó al minuto 51 gracias a un cabezazo de Virgil van Dijk tras un tiro de esquina. Sin embargo, Japón reaccionó rápidamente y encontró el empate apenas seis minutos después por conducto de Keito Nakamura.

Los europeos volvieron a ponerse arriba en el marcador al 64′ con una gran definición de Crysencio Summerville, pero los asiáticos no bajaron los brazos y encontraron el 2-2 definitivo cerca del final gracias a Daichi Kamada al minuto 89.

Con cuatro goles, emociones en ambas áreas y alternativas constantes en el marcador, neerlandeses y japoneses firmaron uno de los mejores partidos en lo que va de la Copa Mundial de la FIFA 2026.