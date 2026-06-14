Analizamos posible sanción económica a RES por relleno sanitario Chiltepeque: Pepe Chedraui

María Tenahua

El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui, adelantó que su administración analiza una sanción contra la empresa RES, por contaminar el medio ambiente por los lixiviados del relleno sanitario Chiltepeque.

En este sentido, dijo que solo esperan los resultados de la Profepa, la cual estudia si la empresa incurrió en contaminar los cultivos de los productores de la junta auxiliar de Santo Tomás Chautla.

Recordó que la dependencia federal analiza si la empresa incurrió en malas prácticas y está contaminando el medioambiente, pero sobre todo la afectación hacia los ciudadanos.

“Estamos en eso; analizando si el ayuntamiento aplicará la sanción y también estudiamos si sería económica y de cuánto”, enfatizó.