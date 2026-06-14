Video: Arzobispo Víctor Sánchez reunió a la clase política poblana

Desde Puebla

Este domingo, el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, cumplió 50 años en el ejercicio sacerdotal.

Por ende, se efectuó una comida conmemorativa y el prelado reunió a gran parte de la clase política, empezando por el gobernador Alejandro Armenta Mier y miembros de su gabinete, como Samuel Aguilar Pala, Francisco Sánchez González, Laura Artemisa, etc.

También acudieron ex mandatarios estatales, como Sergio Salomón Céspedes y Melquiades Morales, además de varios presidentes municipales, diputados federales, locales, empresarios.

PLANA MAYOR VATICANA EN MÉXICO, EN EL EVENTO

Presidió la misa Víctor Sánchez Espinosa, arzobispo de Puebla; le acompañó el Nuncio Apostólico en México, Joseph Spiteri, designado por el Papa Francisco en julio del 2021.

También le acompañaton los Obispos auxiliares de Puebla Mons. Tomás López Duran y Mons. Francisco Javier Martinez Castillo

Hubo homilía (mensaje) por parte del Nuncio Apostólico en México Joseph Spiteri.

Hubo un mensaje de Marco Antonio González Bañuelos rector del Pontificio Seminario Palafoxiano y también palabras de agradecimiento y reconocimiento de Víctor Sánchez Espinosa, arzobispo de Puebla.

El mensaje del Papa lo leyó Antony Joseph Puthenpurayil, primer Secretario de la Nunciatura Apostólica en México.