Video: Arzobispo Víctor Sánchez reunió a la clase política poblana

Desde Puebla
Este domingo, el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, cumplió 50 años en el ejercicio sacerdotal.
Por ende, se efectuó una comida conmemorativa y el prelado reunió a gran parte de la clase política, empezando por el gobernador Alejandro Armenta Mier y miembros de su gabinete, como Samuel Aguilar Pala, Francisco Sánchez González, Laura Artemisa, etc.
También acudieron ex mandatarios estatales, como Sergio Salomón Céspedes y Melquiades Morales, además de varios presidentes municipales, diputados federales, locales, empresarios.
PLANA MAYOR VATICANA EN MÉXICO, EN EL EVENTO
Presidió la misa Víctor Sánchez Espinosa, arzobispo de Puebla; le acompañó el Nuncio Apostólico en México, Joseph Spiteri, designado por el Papa Francisco en julio del 2021.
También le acompañaton los Obispos auxiliares de Puebla Mons. Tomás López Duran y Mons. Francisco Javier Martinez Castillo
Hubo homilía (mensaje) por parte del Nuncio Apostólico en México Joseph Spiteri.
Hubo un mensaje de Marco Antonio González Bañuelos rector del Pontificio Seminario Palafoxiano y también palabras de agradecimiento y reconocimiento de Víctor Sánchez Espinosa, arzobispo de Puebla.
El mensaje del Papa lo leyó Antony Joseph Puthenpurayil, primer Secretario de la Nunciatura Apostólica en México.
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