Comando asalta el Hospital General de Huauchinango para robar sangre

Desde Puebla

Confirman ATAQUE al Hospital General de Huauchinango: Comando irrumpió para ROBAR bolsas de sangre durante la madrugada.

Aunque no se ha especificado para qué serían utilizadas, alrededor de la 1 de la mañana un comando irrumpió en el Hospital General, para robar una hielera con bolsas de sangre.

Elementos de la Policía Auxiliar y Salud fueron sometidos, mientras el comando robaba las plaquetas.

Hasta el momento, la secretaría de Salud del etado y la presidencia de Huauchinango no han emitido una postura sobre la vulnerabilidad de la seguridad, que se vio comprometida para enfermos, familiares y personal del Hospital General.