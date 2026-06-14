Alemania aplasta 7-1 a Curazao tras el histórico primer gol de los menos favoritos en la Copa del Mundo

Proceso

HOUSTON (AP).- Kai Havertz anotó dos goles cuando Alemania se distanció de Curazao, que debutaba en un Mundial, al final de la primera mitad y luego aumentó su ventaja en una victoria por 7-1 el domingo en un partido de grupo.

Livano Comenencia empató el partido 1-1 con un disparo de zurda que se coló entre la defensa desde el centro del área en el minuto 21, dándole a Curazao su primer gol en el torneo y desatando la euforia entre los aficionados de la pequeña nación caribeña.

A partir de ese momento, Alemania dominó el partido y los tetracampeones recuperaron la ventaja con un cabezazo de Nico Schlotterbeck tras un saque de esquina de Nathaniel Brown en el minuto 38.

El margen de victoria se queda muy lejos del récord de la Copa del Mundo de nueve goles, que se ha producido en tres ocasiones, la última de ellas cuando Hungría venció a El Salvador por 10-1 en 1982.

Havertz transformó un penalti en el tiempo añadido de la primera parte, enviando el balón al fondo de la red en el minuto 3-1. Alemania recibió el penalti después de que Felix Nmecha fuera derribado dentro del área por Riechedly Bazoer.

Alemania no perdió el tiempo tras el descanso y amplió su ventaja con un gol de Jamal Musiala, quien marcó con un disparo con la pierna derecha cruzado dentro del área en el minuto 47.

Brown anotó en el minuto 68 para ampliar la ventaja a 5-1 y Deniz Undav agregó un gol en el minuto 78. El segundo gol de Havertz llegó en el minuto 88.

Alemania tuvo un buen comienzo contra la a priori inferior Curazao, ya que el equipo busca la revancha después de no haber logrado superar la fase de grupos en Rusia y Qatar tras su título en 2014.

Nmecha, con un remate de primera con la pierna derecha, envió el balón al primer palo, justo dentro del área, tras una asistencia de Florian Wirtz en el minuto seis, para poner el 1-0 en el marcador.

La multitud de 68.021 personas apoyaba mayoritariamente a Alemania, pero también había un grupo entusiasta de personas que animaban a Curazao, que se convirtió en el país más pequeño en participar en el torneo.

Fue el primer partido del torneo en el Estadio de Houston, normalmente llamado NRG Stadium, donde juegan los Houston Texans de la NFL.

Manuel Neuer, el portero de 40 años que salió de su retiro internacional para el torneo, realizó una parada en su primera aparición con Alemania en casi dos años.

El partido presentó la mayor diferencia de edad entre entrenadores en la historia de la Copa del Mundo, con Dick Advocaat, el entrenador de Curazao de 78 años, convirtiéndose en el más veterano del torneo, frente a Julian Nagelsmann, de 38 años, el entrenador más joven de la edición de este año.

Alemania se enfrenta a Costa de Marfil en su próximo partido en Toronto el sábado, y Curazao se enfrenta a Ecuador el sábado en Kansas City.