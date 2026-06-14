Colectivo APPS acusa falta de políticas públicas para la comunidad LGBTTTIQ+

Advierte voto de castigo en 2027

Jorge Barrientos

Integrantes del Colectivo APPS señalaron que los gobiernos de Morena no han cumplido con la generación e implementación de políticas públicas que garanticen el respeto y la protección de los derechos de las personas que integran la comunidad LGBTTTIQ.

Advirtieron que podrían impulsar un voto de castigo en las elecciones de 2027.

Durante una conferencia de prensa, Majo Flores, representante de la organización civil, afirmó que aún existen diversos temas pendientes en materia de inclusión, reconocimiento de derechos y atención a las necesidades de la población de la diversidad sexual, lo que refleja un rezago por parte de las autoridades.

Ante este panorama, anunció que en los próximos días será entregado un manifiesto al Congreso del Estado y a diversas instancias gubernamentales, el cual contendrá una serie de propuestas de políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones de vida y garantizar los derechos de las personas de la comunidad LGBTTTIQ+.

La activista advirtió que, de persistir la falta de atención a sus demandas, se realizará un llamado a las personas integrantes de este sector para no respaldar a los partidos y gobiernos identificados con la llamada Cuarta Transformación en futuros procesos electorales.

“Este gobierno lamentablemente tiene oídos sordos, creen que van a gobernar toda la vida y se les olvida que nosotros tenemos el voto de castigo y lo vamos a aplicar”, expresó.

Asimismo, Flores criticó la actuación del Congreso del Estado al considerar que ha incumplido con la obligación de legislar a favor de las infancias trans, pese a que, señaló, existe un mandato emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta materia.

Por otra parte, integrantes del colectivo acusaron que desde Morena se estaría promoviendo una estrategia para desestabilizar al movimiento de la diversidad sexual mediante la organización de una marcha programada para los próximos días.

Los activistas sostuvieron que dicha movilización tendría fines de promoción política de algunos perfiles vinculados al partido, entre ellos Betuky Camacho, coordinadore estatal de Diversidad Sexual, y la regidora Mayte Rivera Vivanco.

En ese contexto, hicieron un llamado a las personas de la comunidad LGBTTTIQ+ para que no participen en dicha actividad, al considerar que no responde a una defensa genuina de los derechos de la diversidad sexual.

Finalmente, Majo Flores cuestionó que en diversos espacios de representación y toma de decisiones no se privilegie la participación de personas que forman parte de la propia comunidad, y acusó que se ha dado prioridad a perfiles ajenos al sector social que dicen representar.