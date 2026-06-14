Cuatro denuncias de acoso laboral y sexual en el gobierno actual de Puebla capital: Mayte Rivera

María Tenahua

La presidenta de la comisión para la Igualdad Sustantiva de Género del cabildo, Mayte Rivera Vivanco, informó que durante el ayuntamiento de Puebla actual se han presentado cuatro denuncias de acoso sexual y laboral.

En este sentido, precisó que estos cuatro casos se suman a los 12 de la anterior administración panista, que se da continuidad.

Aunque señaló que algunas denunciantes del gobierno de Eduardo Rivera Pérez decidieron ya no continuar con el proceso, toda vez que, al no laborar en esta administración, abandonaron la investigación.