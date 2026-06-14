Arzobispo de Puebla llama a construir la paz y mantener viva la esperanza

Víctor Sánchez celebró 50 años de sacerdocio

Jorge Barrientos

Puebla, Pue.– En un contexto marcado por los desafíos sociales que enfrentan México y Puebla, el arzobispo de Puebla, hizo un llamado a la ciudadanía para convertirse en constructores de paz y misioneros de esperanza, durante la celebración de acción de gracias por sus 50 años de ministerio sacerdotal.

La ceremonia religiosa se llevó a cabo en la Catedral de Puebla, donde fieles, sacerdotes, autoridades e integrantes de la comunidad católica se congregaron para acompañar al líder de la Iglesia poblana en este significativo acontecimiento que marca cinco décadas de servicio pastoral.

Durante su mensaje, Sánchez Espinosa exhortó a los poblanos a fortalecer los valores de la solidaridad, la reconciliación y la fraternidad, especialmente en tiempos en los que la violencia, la incertidumbre y las divisiones sociales afectan a diversas regiones del país.

“Estamos llamados a ser instrumentos de paz y esperanza en nuestras familias, comunidades y lugares de trabajo”, expresó el prelado, al destacar la importancia de mantener la fe y el compromiso con el bien común.

La celebración contó con la presencia del nuncio apostólico en México, , quien reconoció la trayectoria y entrega pastoral de Sánchez Espinosa al frente de la Arquidiócesis de Puebla.

Durante su intervención, destacó su cercanía con la comunidad, así como su labor evangelizadora y de acompañamiento a los sectores más vulnerables.

El representante del Vaticano transmitió además el reconocimiento de la Santa Sede por las cinco décadas de servicio sacerdotal del arzobispo, resaltando su compromiso con la Iglesia y su contribución al fortalecimiento de la fe católica en Puebla.

La ceremonia concluyó con muestras de afecto y gratitud por parte de los asistentes, quienes celebraron el legado pastoral de Víctor Sánchez Espinosa, considerado una de las figuras más representativas de la Iglesia católica en el estado.