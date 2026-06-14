Alumno BUAP gana primer lugar en el Congreso Nacional de Enfermería

María Huerta

Víctor Manuel Cruz Santiago, alumno del segundo semestre de la maestría de Enfermería, obtuvo el primer lugar en el Congreso Nacional de Enfermería Crítica 360°: Innovación que Transforma, Liderazgo que Inspira, Humanismo que Dignifica, realizado en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez”.

El alumno presentó el trabajo: “Almohadillas de alpiste en la prevención de lesiones por presión: revisión de alcance” cuya finalidad es proponer el uso más rentable de este tipo de almohadillas, usadas principalmente en pacientes encamados o con una presión prolongada sobre las prominencias óseas.

Este estudio busca disminuir la incidencia y prevalencia de las lesiones por presión, tema de salud pública a nivel nacional; impactar en la calidad de vida de los pacientes en esta situación y, en última instancia, generar una alternativa económica para las familias.

“La ciencia en Enfermería es fundamental y también investigar es parte de cuidar, entonces todo lo que se hace a partir de este proceso investigativo tiene como finalidad cumplir con ciertos estándares de calidad en los cuidados que brindamos como gremio”.