De 60 a 70 reportes diarios por luminarias recibe Servicios Públicos en Puebla capital

María Tenahua

El secretario de Servicios Públicos de la ciudad de Puebla, Clemente Gómez Medina, destacó que al día reciben entre 60 y 70 reportes, para reparar luminarias.

Refirió que 100 solicitudes de la gente, para podar una área verde, árbol, reparar las lámparas, mobiliario urbano o una fuente.

Por ello, precisó con el programa de Puebla Brilla se han modernizado 18 mil 101 luminarias e instalados 705 nuevos puntos de luz LED, con una inversión de 184 millones 375 mil pesos, para 471 mil 497 personas.