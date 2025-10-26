De 60 a 70 reportes diarios por luminarias recibe Servicios Públicos en Puebla capital

María Tenahua
El secretario de Servicios Públicos de la ciudad de Puebla, Clemente Gómez Medina, destacó que al día reciben entre 60 y 70 reportes, para reparar luminarias.
Refirió que 100 solicitudes de la gente, para podar una área verde, árbol, reparar las lámparas, mobiliario urbano o una fuente.
Por ello, precisó con el programa de Puebla Brilla se han modernizado 18 mil 101 luminarias e instalados 705 nuevos puntos de luz LED, con una inversión de 184 millones 375 mil pesos, para 471 mil 497 personas.
You may also like
-
Acuden 45 personas al día al dormitorio municipal: Alejandro Cortés
-
Siguiente año estarán listas las 9 viviendas de afectados por la explosión en Xochimehuacán
-
Realizan el Medio Maratón 21K Puebla 2025
-
Con 5 años de vida útil, el relleno sanitario de Chiltepeque: OOSL
-
40 denuncias ante el MP por violencia familiar en Puebla capital: Alejandro Cortés