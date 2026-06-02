Prevén fuertes lluvias en Puebla capital este martes

– _Se prevén lluvias de entre 15 y 20 milímetros, acompañadas de actividad eléctrica y vientos de hasta 25 km/h; autoridades mantienen monitoreo permanente y llaman a la ciudadanía a seguir las recomendaciones de Protección Civil

Desde Puebla

Puebla, Pue., a 02 de junio de 2026.- Ante el pronóstico de lluvias fuertes para este martes, el gobierno de la ciudad mantiene vigilancia y acciones preventivas para la población.

De acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevé cielo mayormente nublado, alta probabilidad de precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica y acumulados de entre 15 y 20 milímetros. Las lluvias iniciarían en la zona nororiente y avanzarían hacia el sur de la capital, con rachas de viento de hasta 25 kilómetros por hora.

Como parte de las medidas de prevención, personal de la Dirección de Gestión de Riesgos en materia de Protección Civil, realiza monitoreo permanente en ríos, barrancas y vasos reguladores para identificar oportunamente cualquier condición de riesgo. Asimismo, se exhorta a la ciudadanía a evitar cruzar calles inundadas o con corrientes de agua, no transitar por zonas encharcadas, resguardarse durante tormentas eléctricas y mantenerse alejada de árboles, postes y estructuras metálicas. En caso de emergencia o para realizar algún reporte, se encuentran disponibles las líneas 072 y 911.

Este pronóstico es analizado por el Departamento de Alertamiento e Información de la Dirección de Gestión de Riesgos en materia de Protección Civil, área responsable del seguimiento continuo de las condiciones meteorológicas y de la difusión de información preventiva para salvaguardar la integridad de las y los poblanos.