Ayuntamiento entrega drenaje y servicios a familias de Amozoc

Desde Puebla

Amozoc de Mota, Puebla a 02 de junio de 2026.— El presidente municipal de Amozoc, Severiano de la Rosa Romero, acompañado de regidores entregó la nueva red de alcantarillado sanitario en las colonias La Calera Concepción y El Carmen, cumpliendo de forma directa con peticiones que los vecinos hacían desde hace años, consolidando un gobierno cercano que recorre el territorio y cumple sus compromisos.

En dos eventos llenos de emotividad, se concluyó de forma exitosa la ampliación del alcantarillado sanitario en la colonia La Calera Concepción, una infraestructura que impacta de manera directa el entorno de las familias que habitan en la calle 5 de Mayo y Camino a San Luis del Monte, dotando de condiciones sanitarias óptimas, salud y verdadera dignidad a familias que durante años habían esperado ser tomadas en cuenta.

Por otra parte, en la colonia El Carmen, el alcalde inauguró el alcantarillado en las calles Agustín Melgar, Vicente Suárez y la privada Juan Escutia. Para complementar esta obra y mejorar el entorno de los vecinos, el Ayuntamiento realizó dos acciones importantes:

1. Instalación de una alarma vecinal: un equipo útil para prevenir delitos y dar más tranquilidad a los habitantes.

2. Reparación de luminarias: el personal revisó y arregló el alumbrado público para eliminar zonas oscuras, haciendo que las calles sean más seguras y fáciles de transitar por las noches para niños y adultos.