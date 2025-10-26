Presentó Beatriz Manrique su Primer Informe Legislativo

Desde Puebla

La diputada local, Beatriz Manrique Guevara, presentó su Primer Informe Legislativo donde reiteró su compromiso de servir a las y los poblanos, no solo en la modernización de la legislación en Puebla, sino en buscar un equilibrio entre leyes modernas y más humanas, con el objetivo de lograr una Puebla más justa, sustentable y sostenible.

“Mi labor como legisladora durante este periodo no fue únicamente el escribir en papel, ha sido el escuchar la voz de las y los ciudadanos, traducir sus necesidades en propuestas concretas y garantizar que cada decisión refleje los intereses colectivos de todas y todos; evaluar los riesgos y necesidades de la gestión de nuestro territorio y actuar en consecuencia”.

Tras recordar que este año enfrentó la batalla más grande de su vida que le exigió fortaleza y resiliencia, jamás se alejó de su responsabilidad con el Estado y su encargo trabajado con compromiso ante la honrosa encomienda de ser diputada de Puebla.

Acompañada por el presidente municipal de Puebla, José Chedraui Budib; la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón Vivaldo; la secretaria de Cultura del gobierno del estado, Alejandra Pacheco Mex, así como empresarios, la diputada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), mencionó que hoy más que nunca, es indispensable que la agenda legislativa se encuentre alineada con la Agenda 2030.

Manrique Guevara informó que en su primer año de gestión presentó 10 iniciativas y cuatro puntos de acuerdo, abordando temas prioritarios como el combate contra el cambio climático, la protección y aprovechamiento responsable de nuestros bosques, el fortalecimiento del marco jurídico ambiental y económico con visión de sustentabilidad, así como la ampliación de los mecanismos de participación ciudadana.

También impulsó propuestas para garantizar el respeto a los derechos de los pueblos originarios y afromexicanos, ordenar el crecimiento de las ciudades, combatir con firmeza la violencia familiar y promover un sistema de salud con perspectiva de género y respeto irrestricto a los derechos humanos.

Al Primer Informe Legislativo de Beatriz Manrique asistieron las y los legisladores Azucena Rosas Tapia, María Soledad Amieva Zamora, Susana Riestra Piña, Ana Laura Gómez Ramírez, María Fernanda de la Barreda Angon, Kathya Sánchez Rodríguez, Celia Bonaga Ruíz, Esther Martínez Romano, Leonela Jazmín Martínez Ayala y José Luis Figueroa Cortés.

La diputada local por el Distrito 24 con cabecera en Tehuacán, Leonela Jazmín Martínez Ayala, presentó su Primer Informe de Actividades, donde destacó su compromiso de construir una sociedad más justa e incluyente, con oportunidades para todas y todos.

Ante habitantes de los diversos municipios que conforman su distrito, la legisladora por el Partido Nueva Alianza mencionó que su plan de trabajo fue hecho con rostro humano y legisló en favor de todas las familias poblanas para ser un factor de cambio social.

El informe que presentó Leonela Martínez en el municipio de Tehuacán se dividió en actividades de gestión, de vinculación, así como acciones y propuestas legislativas.

Dando cumplimiento a hacer más territorio y menos escritorio, Martínez Ayala llevó a cabo jornadas de atención, asesoría legal y apoyo al campo en todo el distrito y sus dos casas de gestión.

Para emprender acciones en favor de la gente se hizo trabajo en equipo con los presidentes municipales y se contó con el respaldo del gobernador Alejandro Armenta a través de las diversas dependencias del gobierno estatal, como trámites de licencias de conducir, apoyo al campo, obras, asistencia social, entre otros.

La diputada destacó los logros del programa de obra comunitaria Por Amor a Puebla en el distrito 24 de Tehuacán como la construcción de banquetas, guarniciones, drenajes, rehabilitación de cocinas y espacios públicos, así como obras educativas.

Al primer informe de actividades de la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala acudieron la secretaria de Movilidad y Transporte del Estado de Puebla, Silvia Tanús Osorio y el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Puebla, Pável Gaspar Ramírez, quienes coincidieron en reconocer el trabajo de la diputada, no solamente en su distrito, sino también en el Poder Legislativo al presentar 78 iniciativas de decreto y 35 puntos de acuerdos.

En ese sentido, la diputada detalló que fueron aprobadas siete iniciativas de decreto, de las cuales una fue de rango constitucional, todo el con el compromiso de construir una sociedad más justa y con oportunidades para todas y todos.

Además de presidentes municipales y habitantes de los diversos municipios que integran el distrito 24 de Tehuacán, acompañaron a la diputada las legisladoras Araceli Celestino Rosas, Ana Laura Gómez Ramírez, María Soledad Amieva Zamora, Gabriela Chumacero Rodríguez, Beatriz Manrique Guevara, Esther Martínez Romano, Celia Bonaga Ruiz, así como Elpidio Díaz Escobar, Oscar Mauricio Céspedes Peregrina, Elías Lozada Ortega, Rosalio Zanatta Vidaurri, Julio Huerta Gómez y José Miguel Trujillo de Ita.