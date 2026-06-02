Rescataron a personas secuestradas tras extorsión virtual en Tehuacán

Desde Puebla
Una intensa movilización policial en el hotel Villa Jardines de Tehuacán derivó en el rescate de tres hombres víctimas de presunto secuestro virtual.
Los delincuentes operaron bajo la modalidad de extorsión telefónica, obligaron a los afectados a aislarse e incomunicarse en dicho inmueble.
Elementos de la policía municipal acudieron al Libramiento Tecnológico-San Marcos tras recibir el reporte y lograron poner a salvo a los ciudadanos.
Hasta el momento no se reportan personas detenidas por este incidente.
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