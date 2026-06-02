Ataque dejó una mujer muerta y otra lesionada en Puebla capital 

Desde Puebla

Una mujer perdió la vida por impactos de bala al interior de su auto Tsuru afuera del hospital de Traumatología y Ortopedia.

Los reportes indican que una más quedó lesionada en la calle Gasoducto en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan.

Las víctimas se trasladaron por sus propios medios al Hospital de Traumatología y Ortopedia.

En el nosocomio se encuentran elementos de las policías municipal y estatal.