Ataque dejó una mujer muerta y otra lesionada en Puebla capital 

Desde Puebla
Una mujer perdió la vida por impactos de bala al interior de su auto Tsuru afuera del hospital de Traumatología y Ortopedia.
Los reportes indican que una más quedó lesionada en la calle Gasoducto en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan.
Las víctimas se trasladaron por sus propios medios al Hospital de Traumatología y Ortopedia.
En el nosocomio se encuentran elementos de las policías municipal y estatal.
You may also like
-
Rescataron a personas secuestradas tras extorsión virtual en Tehuacán
-
México vs Serbia: ¿dónde y a qué hora ver el último amistoso de la selección antes de su debut en el Mundial?
-
Sheinbaum llama a embajador de EU a respetar los asuntos internos de México
-
Caen dos probables responsables de balacera en el mercado Morelos
-
“Guardián de mi vida” es la nueva telenovela producida por Juan Osorio, para TelevisaUnivision