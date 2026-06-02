SSP, SSC y GN mantendrán vigilancia permanente en el mercado Morelos

Erika Méndez

La secretaría de Seguridad Pública, Seguridad Ciudadana de Puebla y Guardia Nacional (GN) mantendrán vigilancia permanente en el mercado Morelos.

El titular de la SSP, Francisco Sánchez González dijo que ello se debe a las balaceras en las últimas semanas en la zona.

Confirmó que el hecho ocurrido el pasado lunes dejó tres personas lesionadas y dos detenidos.

En este sentido, resaltó que es importante la tecnología para la prevención del delito.