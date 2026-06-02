SSP, SSC y GN mantendrán vigilancia permanente en el mercado Morelos

Erika Méndez
La secretaría de Seguridad Pública, Seguridad Ciudadana de Puebla y Guardia Nacional (GN) mantendrán vigilancia permanente en el mercado Morelos.
El titular de la SSP, Francisco Sánchez González dijo que ello se debe a las balaceras en las últimas semanas en la zona.
Confirmó que el hecho ocurrido el pasado lunes dejó tres personas lesionadas y dos detenidos.
En este sentido, resaltó que es importante la tecnología para la prevención del delito.
You may also like
-
Ataque dejó una mujer muerta y otra lesionada en Puebla capital
-
Rescataron a personas secuestradas tras extorsión virtual en Tehuacán
-
Arranca el programa “Armenta Contigo”
-
Video: Ficómics 2026 BUAP, en CCU del 14 al 16 de agosto, informó Alfredo Avendaño
-
Industria cafetalera genera 3 mil 800 mdp para productores en Puebla