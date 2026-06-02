Firman convenio la BUAP y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Puebla

María Huerta

La rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez, encabezó la firma de convenio entre la máxima casa de estudios en Puebla y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Puebla (CECyTE), con la intención de refrendar el compromiso de ambas instituciones con la educación y la formación integral de los jóvenes.

En el acto, la rectora señaló que esta colaboración afianza los lazos que unen a la BUAP con el CECyTE.

Reconoció que el desarrollo tecnológico es fundamental para nuestro país, por eso la importancia de impulsarlo desde una edad temprana a través de esta colaboración, que brinda a los estudiantes una oportunidad de transformar sus vidas.

Por su parte, Virginia González Melgarejo, directora general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del estado de Puebla agradeció a la BUAP la apertura, para que juntos impulsen el talento y la innovación, pues, cuando las instituciones suman esfuerzos, se transforman vidas y se construye el desarrollo de Puebla.

Este convenio entre la BUAP y el CECyTE establece bases, para promover y desarrollar vinculación interinstitucional en áreas como la asesoría académica, la capacitación, así como la realización de cursos, talleres, diplomados, seminarios, congresos, conferencias y foros, lo que fortalecerá el intercambio de conocimientos e impulsará la formación de jóvenes comprometidos con la sociedad.