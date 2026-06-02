Colocarán pantallas gigantes en el Zócalo de Puebla capital durante el mundial 

María Tenahua

El presidente municipal, Pepe Chedraui, señaló que se colocarán pantallas en el Zócalo para que la gente vea el mundial.

En este sentido, refirió que el próximo domingo se darán a conocer todas las actividades en el marco del Mundial 2026 y serán transmitidos todos los partidos.

“Solamente se colocarán pantallas en el Zócalo, también sillas para que la gente disfrute en familia los partidos de fútbol de este mundial y que sepan que no va a haber venta de alcohol y nosotros como ayuntamiento vamos a apoyar a la empresa a cargo de este evento.

Santander, banco para la línea de crédito: Pepe Chedraui

El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui, informó que el banco Santander ganó la licitación en la contratación de la línea de crédito de 440 millones de pesos.

En entrevista, el primer regidor de la capital poblana indicó que esta institución bancaria fue la que ofreció el interés más bajo para la comuna.

Asimismo, recordó que este préstamo lo tienen que liquidar en julio de 2027 y que no se dejará deuda a la siguiente administración.

Dejó en claro que será para pavimentaciones y no para otras acciones, pues se realizarán más de 600.