Arranca el programa “Armenta Contigo”

Erika Méndez
Este 2 de junio, el gobierno de Puebla arrancó el programa “Armenta Contigo” a través del canal del estado.
Se trata de un espacio en que el mandatario poblano, Alejandro Armenta Mier, atenderá los reportes de la ciudadanía a través de la línea 22 22 73 77 26.
¿Cómo hacer un reporte?, después de marcar al número antes mencionado, los interesados deberán describir su problema, ¿qué está pasando?, ¿dónde ocurre?, y ¿desde cuándo?.
Posteriormente, el problema será canalizado directamente en la dependencia responsable para darle atención y seguimiento.
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