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En estos momentos reportan cierre carretero en Eloxochitlán, a la altura de Zacacoapan y el Mirador, Sierra Negra

By Roberto Desachy / 2 junio, 2026

Desde Puebla

Habitantes piden intervención de autoridades y transparencia en recursos de programas, como FAISPIAM (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas), debido a supuestos malos manejos.

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