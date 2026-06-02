En estos momentos reportan cierre carretero en Eloxochitlán, a la altura de Zacacoapan y el Mirador, Sierra Negra

Desde Puebla
Habitantes piden intervención de autoridades y transparencia en recursos de programas, como FAISPIAM (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas), debido a supuestos malos manejos.
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