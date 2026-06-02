Destaca Pável Gaspar al Congreso como puente estratégico en el desarrollo regional

Desde Puebla

“Asumimos nuestra responsabilidad, no solo como órgano legislativo, sino como un puente de vinculación estratégica para el desarrollo regional. Nuestra labor es fungir como un enlace eficaz entre la visión de esta Soberanía, las distintas Secretarías estatales y los municipios, articulando esfuerzos para identificar oportunidades de intercambio y fortalecimiento que detonen el progreso directo de nuestras comunidades”, destacó el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Pável Gaspar Ramírez.

En este sentido, resaltó la histórica visita del embajador de China al Congreso del Estado, como un encuentro que consolida una relación institucional que se ha construido con dedicación y encontrando valiosos puntos de coincidencia para el beneficio de las y los poblanos.

Pável Gaspar indicó que uno de los antecedentes de esta visita es el foro realizado en el mes de marzo, enfocado en la vinculación académica, que busca establecer canales sólidos para el intercambio integral de conocimientos, movilidad de estudiantes, cooperación técnica y transferencia de capacidades entre instituciones educativas de ambas naciones.

El legislador expuso que, con estas acciones, se sientan las bases para el posible hermanamiento de una provincia China con el Estado de Puebla en el rubro académico y cultural.

“Con esta visión, este Poder Legislativo reafirma su mística de puertas abiertas, hermandad y cercanía con el mundo, con absoluto respeto a las facultades que corresponden de manera exclusiva al Poder Ejecutivo. Nos constituimos con orgullo desde este Congreso en un puente institucional que abre caminos, acerca voluntades e impulsa nuevas y grandes posibilidades para el desarrollo de Puebla”, dijo.