Claudia Sheinbaum deja en claro que México no es piñata de nadie

María Huerta

La presidenta Claudia Sheinbaum dejó en claro que “México no es piñata de nadie!”.

“¿Acaso (Estados Unidos) pretende influir en la elección de 2027 en nuestro país?”

Asimismo, indicó que la “ofensiva mediática” se intensificó tras la muerte de dos agentes de la CIA y la acusación de EU contra Rubén Rocha Moya y otros funcionarios.

“¿Es realmente interés legítimo, genuino, por ayudar a México, un interés legítimo para combatir a la delincuencia organizada o quizá estamos viendo cómo sectores de la ultraderecha estadounidense utilizan a nuestro país para posicionarse rumbo a sus elecciones del 2026?”.

Desde el zócalo de Puebla, donde ciudadanos se dieron cita para escuchar el mensaje de la presidenta, quien acusó que su gobierno ha “sido objeto de una ofensiva mediática y de campañas millonarias en redes sociales”.

Señaló que detrás de ellas están los sectores “conservadores nacionales e internacionales” que buscan recuperar privilegios perdidos o frenar la transformación.