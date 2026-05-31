Claudia Sheinbaum deja en claro que México no es piñata de nadie

María Huerta
La presidenta Claudia Sheinbaum dejó en claro que “México no es piñata de nadie!”.
“¿Acaso (Estados Unidos) pretende influir en la elección de 2027 en nuestro país?”
Asimismo, indicó que la “ofensiva mediática” se intensificó tras la muerte de dos agentes de la CIA y la acusación de EU contra Rubén Rocha Moya y otros funcionarios.
“¿Es realmente interés legítimo, genuino, por ayudar a México, un interés legítimo para combatir a la delincuencia organizada o quizá estamos viendo cómo sectores de la ultraderecha estadounidense utilizan a nuestro país para posicionarse rumbo a sus elecciones del 2026?”.
Desde el zócalo de Puebla, donde ciudadanos se dieron cita para escuchar el mensaje de la presidenta, quien acusó que su gobierno ha “sido objeto de una ofensiva mediática y de campañas millonarias en redes sociales”.
Señaló que detrás de ellas están los sectores “conservadores nacionales e internacionales” que buscan recuperar privilegios perdidos o frenar la transformación.
You may also like
-
Garantizada la recolección de basura y estamos atentos a que no haya montoneras: Leobardo Rodríguez
-
Video: Alejandro Armenta refrenda respaldo a Claudia Sheinbaum y llama a fortalecer la seguridad en los municipios
-
Toluca se consagra campeón de la Concachampions 2026 tras vencer a Tigres en penales
-
Policía de San Pedro Cholula confirmó un muerto y dos heridos en San Matías Cocoyotla
-
La Selección Mexicana gana, pero se complica con Australia; lucen Johan Vásquez y Memo Ochoa