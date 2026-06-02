Caen dos probables responsables de balacera en el mercado Morelos

-Derivado de labores de inteligencia y despliegues estratégicos, se han asegurado a 25 generadores de violencia en la zona.

Desde Puebla

PUEBLA, Pue.- Ante los hechos registrados en las inmediaciones del Mercado Morelos de la capital poblana, donde tres personas (dos hombres y una mujer) resultaron lesionadas por proyectiles de arma de fuego, las fuerzas de seguridad desplegaron de forma inmediata un intenso operativo territorial e interinstitucional y lograron la detención de dos probables responsables.

Se resguardó la zona y se restableció el orden en los espacios públicos para salvaguardar la integridad de las familias y trabajadores que se encontraban en el área comercial.

Las investigaciones correspondientes ya se encuentran en curso a cargo de las autoridades ministeriales de la Fiscalía General del Estado para esclarecer los hechos.

La Secretaría de Seguridad Pública reitera que las autoridades competentes mantienen el acompañamiento y la atención necesarios para las personas lesionadas, quienes permanecen en un nosocomio bajo atención médica especializada.

Es importante señalar que derivado de labores de intermitencia y presencia de las autoridades de seguridad, han sido detenidas 25 personas identificadas como generadoras de violencia en la zona.

La coordinación permanente entre las fuerzas de seguridad se realiza de manera incansable, con una ruta clara basada en la inteligencia operativa, la legalidad y la presencia permanente en territorio.