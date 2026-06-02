Ayuntamiento de San Pedro Cholula garantiza reforzar presencia policial

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Con el objetivo de fortalecer la coordinación entre autoridades y ciudadanía en materia de seguridad, y en relación con los presuntos hechos delictivos registrados el pasado 29 de mayo de 2026 en el Conjunto Habitacional Momoxpan II, Sección de la Reserva Territorial Quetzalcóatl, se llevó a cabo una mesa de trabajo entre representantes de la mesa directiva del fraccionamiento, autoridades municipales y la Presidencia de la Junta Auxiliar de Santiago Momoxpan.

Como resultado del diálogo y del trabajo conjunto, se alcanzaron los siguientes acuerdos:

* Reforzar la presencia policial en la zona del fraccionamiento.

* Impulsar la integración de Comités Vecinales de Seguridad.

* Gestionar y verificar el correcto funcionamiento de las alarmas vecinales en coordinación con el Gobierno del Estado.

* Realizar talleres de capacitación sobre temas legales y medidas de prevención, a través del área de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

* Llevar a cabo una visita al fraccionamiento la próxima semana por parte de la Presidencia de la Junta Auxiliar de Santiago Momoxpan para dar seguimiento a los acuerdos establecidos.

Bajo la premisa de mantener una estrategia de seguridad cercana a la ciudadanía y basada en la coordinación interinstitucional, el Ayuntamiento de San Pedro Cholula, encabezado por Tonantzin Fernández, reafirma su compromiso de trabajar por la tranquilidad y el bienestar de las familias cholultecas, en concordancia con la estrategia de seguridad impulsada por el gobernador Alejandro Armenta y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum