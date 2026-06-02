Anuncian que el teatro de la Ciudad será nuevamente rehabilitado con 1 mdp

María Tenahua

A seis años de que se rehabilitó el teatro de la Ciudad, el actual gobierno invertirá un millón de pesos para el mantenimiento de este espacio, informó la directora del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla, Anel Nochebuena Escobar.

Señaló que este recurso es del gobierno federal, pero será una inversión conjunta con el municipio.

Asimismo, refirió que también obtuvieron el apoyo económico para realizar el festival “La Muerte es un Sueño”, el cual se va a desarrollar en noviembre de este año.

Es importante señalar que fue, en el gobierno de Claudia Rivera Vivanco, cuando se rehabilitó al cien por ciento este espacio, con una inversión de ocho millones de pesos, en 2020.