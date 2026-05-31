Existe trabajo conjunto con Armenta; ya se desplegaron los agentes de tránsito: Pepe Chedraui

María Tenahua

El presidente municipal, Pepe Chedraui, aseguró que está trabajando de manera conjunta con el gobernador Alejandro Armenta, después de que le hiciera una llamada de atención hace unos días.

Lo anterior a que el mandatario poblano solicitara el apoyo del gobierno de la ciudad en el tema de agentes de control de tránsito; por ello Pepe Chedraui señaló que se desplegaron ya los elementos en los puntos que sean necesarios, pues sostuvo que el trabajo conjunto con el gobernador siempre lo realizará.

Asimismo, informó que su administración está trabajando; por lo tanto, este año se pavimentarán cuatro mil calles.

Referente a la licitación de los paraderos del transporte público, respondió que el gobierno de la ciudad está en el proceso de licitación y en breve se emitirá la misma para que se rehabiliten los 401 paraderos.