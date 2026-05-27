Cablebús no viola autonomía del municipio: Biestro 

María Tenahua

La instalación del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda es el primer paso para el cablebús, destacó el coordinador de regidores en Puebla capital, Gabriel Biestro.

Señaló que trabajarán de la mano con el gobierno del estado, para que se realice de manera adecuada.

Aunque reconoció que todavía no cuentan con este proyecto.

“Perfectamente bien preparado, Puebla ya está el comité y se van a desincorporar los predios, pero que estén coordinados y fecha formal todavía no tenemos, apenas la tengamos se les dará conocimiento, pero lo principal es que todo quede de acuerdo”, enfatizó.