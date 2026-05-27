Video: Trabajadores administrativos de la VW buscan nuevo sindicato

María Huerta

Con más de 200 agremiados, trabajadores administrativos de la Volkswagen presentaron el proyecto “Unión General de México” (UGM), para convertirse en un nuevo sindicato de dicha planta armadora y buscar un contrato colectivo, que mejore prestaciones de los trabajadores.

El proyecto es impulsado por Hiram Sánchez Pavón, secretario general de la UGM, junto con voceros y empleados de la armadora.

Al respecto, señaló que este nuevo sindicato busca un contrato colectivo propio y asegurar las prestaciones laborales de sus agremiados, en un momento clave para la Volkswagen.