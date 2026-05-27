El colmo: Familiares de sujeto acusado de asesinato bloquean la autopista México-Puebla

Desde Puebla
Hace algunos minutos, familiares de Ricardo N, señalado por homicidio, bloquearon la autopista México–Puebla rumbo a Huejotzingo, a la altura de la Casa de Justicia de San Martín Texmelucan.
Los quejosos exigen transparencia en el proceso legal y denuncian presuntas irregularidades y extorsión.
La circulación afecta con sentido a la ciudad de Puebla.
You may also like
-
Jorge Ortiz de Pinedo desmiente los rumores de su muerte: ‘Me encuentro bien de salud’
-
Sheinbaum confirma salida de agentes de la CIA tras operativo en Chihuahua; no contaban con acreditación oficial, señala
-
Hombres de familia y trabajadores, los ejecutados ayer en Izúcar de Matamoros
-
Otro asalto en Huauchinango: Esta vez en gasolinera Los Pinos
-
Conecta la pasión futbolera con el bienestar de las mascotas.