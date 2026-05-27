El colmo: Familiares de sujeto acusado de asesinato bloquean la autopista México-Puebla

Desde Puebla

Hace algunos minutos, familiares de Ricardo N, señalado por homicidio, bloquearon la autopista México–Puebla rumbo a Huejotzingo, a la altura de la Casa de Justicia de San Martín Texmelucan.

Los quejosos exigen transparencia en el proceso legal y denuncian presuntas irregularidades y extorsión.

La circulación afecta con sentido a la ciudad de Puebla.