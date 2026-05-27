Jorge Ortiz de Pinedo desmiente los rumores de su muerte: ‘Me encuentro bien de salud’

EL FINANCIERO

Jorge Ortiz de Pinedo, actor conocido por su trabajo en proyectos como Una familia de Diez y Dr. Cándido Pérez, desmintió los rumores de su fallecimiento que comenzaron a circular en redes sociales.

El también protagonista de La escuelita VIP explicó mediante un comunicado que todo fue una confusión derivada de la publicación que realizó sobre el fallecimiento de uno de sus amigos.

“Es una noticia falsa, originada por el mensaje que subí a mis redes manifestando mi pesar por la partida de mi amigo y compañero del Patronato de La Casa del Actor”, escribió en sus redes sociales.

Durante 2022, el productor compartió que desarrolló este padecimiento luego de fumar constantemente durante más de cuatro décadas: “Por haber fumado 47 años de mi vida tengo EPOC, la enfermedad pulmonar crónica”, dijo en una entrevista con Matilde Obregón.

Tal como compartió el actor, la EPOC es ocasionada principalmente por fumar y provoca síntomas como tos con o sin flema, fatiga, infecciones respiratorias frecuentes, dificultad para respirar que empeora con actividad leve y sibilancias.

“Estoy condenado a morir un día asfixiado porque no voy a poder respirar, eso es una condena, es natural”, comentó en la entrevista con Matilde Obregón. Debido a su historial médico, el actor debe utilizar oxígeno.

Pues no solo ha tenido EPOC: en el pasado Jorge Ortiz de Pinedo fue diagnosticado con cáncer de pulmón, por el cual tuvo que someterse a una cirugía en la que le retiraron los lóbulos superiores de ambos pulmones para superar la enfermedad.

¿Cómo se encuentra Jorge Ortiz de Pinedo?

A causa de la EPOC, Jorge Ortiz de Pinedo abandonó los escenarios por recomendación médica, según compartió en una entrevista con Ventaneando a finales de 2024, previo a cambiar su residencia a Acapulco.

“La verdad es que los doctores me dijeron: ‘Ya se tiene que retirar del escenario como actor. No puede usted estar trabajando con oxígeno y menos en una ciudad como la de México’”, dijo.

Por ahora, el actor está a la espera de un trasplante de pulmón, según compartió recientemente en una entrevista con la periodista Maxine Woodside: “Bajé 17 kilos para estar preparado por si surge la posibilidad de tener un donador, para estar listo”, explicó.

Aunque mantiene la esperanza de conseguir un trasplante doble, afirmó que con un solo pulmón su calidad de vida mejoraría: “El chiste está en que pudiera volver a respirar en la Ciudad de México, poder ir, trabajar y presentarme en un escenario, que es lo que más me gusta”, añadió.

Por ahora, el actor se encuentra trabajando como productor; sin embargo, mantiene la esperanza de volver a pisar los escenarios de teatro en la capital, debido a que es una actividad que disfruta ampliamente.